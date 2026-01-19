Latvijas basketbolistam Kristapam Porziņģim konstatēts Ahilleja cīpslas iekaisums.
Basketbols
Šodien 08:53
Porziņģis izlaidīs jau sesto spēli pēc kārtas
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis traumas dēļ pirmdien izlaidīs jau sesto Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēli pēc kārtas, nepiedaloties viņa pārstāvētās Atlantas "Hawks" mačā pret Milvoki "Bucks".
Mačs sāksies plkst. 20 pēc Latvijas laika. Latvietis Ahilleja cīpslas iekaisuma dēļ izlaidīs sesto spēli pēc kārtas. Šajā sezonā Porziņģis veselības problēmu dēļ laukumā devies tikai 16 no vienības 44 spēlēm.
Vidēji mačā viņš izcēlies ar 17,4 punktiem, 5,3 atlēkušajām bumbām, 2,8 rezultatīvām piespēlēm un 1,3 bloķētiem metieniem. "Hawks" ar 20 uzvarām un 24 zaudējumiem Austrumu konferences turnīra tabulā atrodas desmitajā vietā.