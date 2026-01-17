Kristaps Porziņģis.
Sporta zvaigznes
Šodien 14:00
Porziņģis nepiedalīsies arī "Hawks" mājas spēlē pret "Celtics"
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis sestdien traumas dēļ nevarēs palīdzēt Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienībai Atlantas "Hawks" mājas spēlē ar viņa iepriekš pārstāvēto Bostonas "Celtics".
Latvietis Ahilleja cīpslas iekaisuma dēļ izlaidīs piekto spēli pēc kārtas.
Šajā sezonā Porziņģis veselības problēmu dēļ laukumā devies tikai 16 no vienības 43 spēlēm. Vidēji mačā viņš izcēlies ar 17,4 punktiem, 5,3 atlēkušajām bumbām, 2,8 rezultatīvām piespēlēm un 1,3 bloķētiem metieniem.
"Hawks" basketbolisti cīņu ar "Celtics" sāks plkst. 2.30 pēc Latvijas laika.
"Hawks" ar 20 uzvarām un 22 zaudējumiem Austrumu konferences turnīra tabulā atrodas devītajā vietā.