"Hawks" savā laukumā ar 106:132 (23:30, 28:52, 23:35, 32:15) piekāpās Bostonas "Celtics".
Basketbols
Šodien 09:27
"Hawks" bez Porziņģa piedzīvo zaudējumu pret "Celtics"
Atlantas "Hawks" bez latvieša Kristapa Porziņģa ierindā sestdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā piedzīvoja zaudējumu.
"Hawks" savā laukumā ar 106:132 (23:30, 28:52, 23:35, 32:15) piekāpās Bostonas "Celtics".
Mājinieku rindās Onjeka Okongvu izcēlās ar 21 punktu un septiņām atlēkušajām bumbām, Nikeils Aleksandrs-Volkers guva 18 punktus un iekrāja sešas rezultatīvas piespēles, bet Korijs Kisperts pievienoja vēl 16 punktus un septiņas bumbas zem groziem.
"Celtics" uzvaru ar 41 punktu sekmēja Džeilens Brauns, bet vēl 30 punktus iekrāja Sems Hauzers, abiem basketbolistiem arī izcīnot pa sešām atlēkušajām bumbām.
Porziņģis Ahilleja cīpslas iekaisuma dēļ izlaida piekto spēli pēc kārtas.
"Hawks" ar 20 uzvarām un 23 zaudējumiem Austrumu konferences turnīra tabulā atrodas desmitajā vietā, kamēr "Celtics" ar bilanci 26-15 ieņem otro pozīciju.