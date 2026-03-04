Divreiz tīrākas grīdas un ātrāka mazgāšana
Paliec sveika, vecā slota! Hei, OneUp!
Pirms gada Philips OneUp elektriskā slota tika oficiāli prezentēta Rietumu tirgos un Polijā, kur to jau ir paspējuši izmēģināt un iemīļot tūkstošiem lietotāju, un nu šī inovatīvā ierīce ir nonākusi arī Latvijā. Iepazīstot Philips OneUp, kļūst skaidrs – tradicionālā lupata ar spaini, nepārtrauktā skalošana un izgriešana paliek pagātnē, un grīdas vēl nekad nav bijušas tik tīras kā tagad!
Philips OneUp elektriskā slota vienlīdz labi satīra gan taukainus traipus, gan visdažādākos netīrumus un smalkos putekļus.
Inovācija grīdas kopšanā – patentētā OneUp tehnoloģija
Lai grīdas mājās būtu tīras, ir jāstrādā gudrāk, nevis vairāk, un te nāk talkā Philips OneUp!
Patentētā OneUp tehnoloģija mazgāšanai izmanto tikai tīru ūdeni, klusi uzsūcot netīro, lai tas nenonāktu atpakaļ uz tikko izmazgātās grīdas. Ierīce tīro un netīro ūdeni uzglabā atsevišķās integrētās tvertnēs, kuras var uzpildīt un iztukšot, nepieskaroties netīrumiem, tādējādi nodrošinot efektīvu un patīkamu grīdas uzkopšanas pieredzi.
Ar Philips OneUp grīdas kļūst divreiz tīrākas¹, bet mazgāšana notiek uz pusi īsākā laikā², vienlaikus likvidējot līdz 99,9 % baktēriju³.
Philips OneUp sortiments
Philips OneUp piedāvā divas elektrisko slotu sērijas – 3000. un 5000. sēriju. Abu sēriju bezvada ierīces visērtāk ir lietojamas līdz 125 m² plašos mājokļos.
5000. sērijas elektriskās slotas ir pilnībā uzlādējamas četru stundu laikā, ar vienu uzlādi tās darbojas līdz 70 minūtēm, un ar pilnu ūdens tvertni var iztīrīt līdz 70 m². Savukārt 3000. sērijas slotas ir pilnībā uzlādējamas astoņu stundu laikā, ar vienu uzlādi tās darbojas līdz 50 minūtēm, un ar pilnu ūdens tvertni var iztīrīt līdz 50 m².
Ērti piestiprināmās mikrošķiedras uzlikas ir lieliski piemērotas dažādiem neabsorbējošiem cietajiem grīdas segumiem, tostarp saudzējamiem, piemēram, lamināta, vinila, parketa, akmens, lietajām un gludo flīžu grīdām.
Ekoloģiska un ilgtspējīga izvēle
Grīdas mazgāšana ar Philips OneUp ir ne tikai efektīvs, bet arī ilgtspējīgs risinājums. Šīs elektriskās slotas patērē līdz pat 90% mazāk ūdens, salīdzinot ar parastajām grīdas lupatām, jo nav nepieciešams spainis ar ūdeni lupatas skalošanai.
Īpaši izstrādātais koncentrētais Philips OneUp grīdas tīrīšanas līdzeklis ir piemērots visu veidu cietajiem grīdas segumiem, tas neatstāj aiz sevis švīkas, un ar vienu kapsulu pietiek līdz 40 tīrīšanas reizēm. Ērta dozēšana ar vienu pieskārienu ļauj sasniegt optimālu rezultātu bez papildu piepūles. Līdzekļa sastāvs ir draudzīgs ģimenei, mājdzīvniekiem un videi.
Maināmās un praktiskās mikrošķiedras uzlikas ir paredzētas daudzkārtējai atkārtotai izmantošanai – tās kalpos līdz 6 mēnešiem, un ir mazgājamas ar rokām vai veļas mašīnā⁴.
Mūsdienīgas funkcijas un ērta lietošana
Philips OneUp elektriskās slotas ilgas darbības akumulators ļauj brīvi pārvietoties no vienas istabas uz otru, un nekādi vadi netraucē darbam. Pārskatāmais LED ekrāns parāda akumulatora statusu, bet USB pieslēgvieta ļauj ērti uzlādēt ierīci, izmantojot standarta lādētāju vai ārējo akumulatoru.
360° grozāmā pēda ļauj viegli aizsniegt arī grūti pieejamas vietas un tīrīt zem mēbelēm. Elektriskā slota ir piemērota gan ātrai ikdienas uzkopšanai, gan rūpīgākai tīrīšanai, savukārt divi mitruma līmeņa iestatījumi (tikai 5000. sērijai) ļauj izvēlēties dažādiem grīdas segumiem piemērotāko.
Kur iegādāties?
Philips OneUp elektrisko slotu un tās piederumus var iegādāties Euronics un Rimi veikalos un interneta vietnēs, kā arī oficiālajā Philips mājsaimniecības preču internetveikalā.
Atsauces:
¹ Vizuāli tīrs: notīrītās virsmas spīduma mērījums, pārbaudīts ar šķidrumiem, salīdzinot ar parastu grīdas lupatu.
² Salīdzinot ar parasto grīdas lupatu.
³ Pārbaudīts ar E. Coli un S. Aureus paraugiem noteiktā testa zonā, izmantojot tikai ūdeni.
⁴ Lai pagarinātu uzliku kalpošanas laiku, mazgāt kopā ar nelielu daudzumu veļas līdz 1000 apgr./min., līdz 40 ℃ temperatūrā, neizgriezt un neizmantot veļas mīkstinātājus.
Philips reklāmas materiāls