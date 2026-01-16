"Panthers" pagarina līgumu ar Balinski uz vēl diviem gadiem
Nacionālās hokeja līgas (NHL) komanda Floridas "Panthers" ar latviešu aizsargu Uvi Jāni Balinski pagarinājusi līgumu uz vēl diviem gadiem, informē klubs.
Jaunais līgums ar 29 gadus veco Latvijas hokejistu stāsies spēkā ar nākamo sezonu. Balinskis "Panthers" sastāvā iepriekšējos divos gados kļuva par Stenlija kausa ieguvēju.
Šajā sezonā latviešu aizsargs 36 mačos guvis vienus vārtus, atdevis septiņas rezultatīvas piespēles un iekrājis pozitīvu lietderības koeficientu +1. Vidēji mačā viņš uz ledus pavadījis 14 minūtes un 38 sekundes.
Balinskim šī ir trešā sezona NHL karjerā, kurā viņš 138 pamatturnīra mačos guvis sešus vārtus un atdevis 23 rezultatīvas piespēles. Pirms tam viņš bija "Panthers" sistēmā Amerikas Hokeja līgā (AHL), pārstāvot Šarlotas "Checkers".
Pirms došanās uz Ziemeļameriku trīs sezonas Balinskis pavadīja Čehijā, kur pārstāvēja Liberecas "Bili Tygri" un Litvīnovas "Verva" komandas. Aizsargs spēlēja arī Rīgas "Dinamo".
Jaunatnes līmenī Balinskis divus gadus apguvis hokeja zinības un prasmes Augsburgas klubā Vācijā.
Hokejists līdz šim piecas reizes ir pārstāvējis Latviju pasaules čempionātos, 2023. gadā izcīnot bronzas medaļu. Viņš spēlēja arī Pekinas olimpisko spēļu turnīrā un ir izlases sastāvā dalībai šī gada Olimpiādē.
"Panthers" šobrīd ieņem 12. vietu Austrumu konferencē, taču turnīra tabula ir ļoti blīva.