Girgensons turpina krāt punktus, pārspējot lieliski spēlējošo Šilovu un "Penguins"
Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons otrdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē izcēlās ar rezultatīvu piespēli, sekmējot Tampabejas "Lightning" uzvaru pār vārtsarga Artūra Šilova pārstāvēto Pitsburgas "Penguins" komandu.
"Lightning" izbraukumā bija pārāki pēcspēles metienu sērijā ar 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0), svinot 11. uzvaru pēc kārtas. Tā ir atkārtota labākā panākumu sērija kluba vēsturē un garākā uzvaru sērija NHL šosezon.
Girgensons šajā mačā laukumā bija 15 minūtes un 28 sekundes, pielietoja divus spēka paņēmienus un nopelnīja pozitīvu lietderības koeficientu +1. Trešā perioda 15. minūtē Girgensons piedalījās pretuzbrukumā, kurā Janiss Mozers panāca 1:0 viesu labā, bet izlīdzinājumu "Penguins" panāca mača 58. minūtē, kad precīzs bija Jevgēņijs Malkins.
Girgensons pie rezultativitātes punktiem tika jau ceturtajā spēlē pēc kārtas, šajā nogrieznī sakrājot četrus (1+3) punktus. Šosezon kopumā viņa rēķinā 38 spēlēs ir 11 (6+5) punkti.
Pitsburgas vārtsargs Šilovs tika galā ar 30 no 31 pretinieku metiena, atvairot 96,8% raidījumu un tiekot atzīts par mača trešo zvaigzni. Uzvarētāju noskaidrošanas metienu sērijā latviešu vārtsargu pārspēja Keidžs Gonsalvess un Ņikita Kučerovs, kamēr "Penguins" sastāvā precīzs bija Jegors Činahovs.
"Penguins" pēdējos trīs mačos kopumā ir guvuši tikai divus vārtus. Visos trīs mačos Pitsburgas vienība ir zaudējusi. Austrumu konferences turnīra tabulā Tampabejas "Lightning" ar 61 punktu 45 spēlēs ieņem pirmo vietu, bet Pitsburgas "Penguins" ar 52 punktiem 45 spēlēs atrodas 11. pozīcijā.
Citā spēlē Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins palika rezervē Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā, kurā viņa pārstāvētā Kolumbusas "Blue Jackets" izcīnīja uzvaru.
"Blue Jackets" mājās ar 5:3 (2:0, 0:2, 3:1) pārspēja Kalgari "Flames". Divus vārtus guva Čārlijs Koils. Merzļikinu šosezon izkonkurējošais Džets Grīvss atvairīja 29 no 32 pretinieku metieniem. "Blue Jackets", kas nesen atlaida galveno treneri Dīnu Evasonu, izcīnīja otro uzvaru pēc kārtas.
Austrumu konferencē "Blue Jackets" ar 47 punktiem 46 spēlēs ieņem priekšpēdējo, 15. vietu.