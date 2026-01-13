Girgensons asistē "Lightning" desmitajā uzvarā pēc kārtas, Balinskis rezultatīvs savā rekordspēlē, Ābols izkaujas
Naktī uz 13. janvāri Nacionālās hokeja līgas (NHL) laukumos pie panākumiem tika Uvja Balinska un Sanda Vilmaņa Floridas "Panthers", kā arī Zemgus Girgensona Tampabejas "Lightning".
Tampabejas "Lightning" izbraukumā ar 5:1 (1:0, 3:1, 1:0) pārspēja Filadelfijas "Flyers" ar Rodrigo Ābolu sastāvā. Tampas komandai desmit spēļu uzvaru sērija ir ceturto reizi vēsturē un pirmo reizi kopš 2020. gada februāra, kad tā sasniedza rekordu ar 11 uzvarām pēc kārtas.
No time to waste for 2️⃣9️⃣ pic.twitter.com/r53qZyadtf— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) January 13, 2026
Girgensons laukumā pavadīja 15 minūtes un 16 sekundes, zaudēja vienu ripu un piekāpās vienīgajā iemetienā. Girgensona lietderības koeficients bija pozitīvs +1. "Flyers" rindās Ābols nospēlēja 12 minūtes un 14 sekundes, izdarīja trīs metienus pa vārtiem, pielietoja četrus spēka paņēmienus, uzvarēja piecos no deviņiem iemetieniem un nopelnīja deviņas soda minūtes. Ābola lietderības koeficients bija neitrāls.
Girgensonam šosezon 37 spēlēs ir seši vārti un četras rezultatīvas piespēles, kamēr Ābolam 39 mačos divi precīzi metieni un septiņas piespēles. Girgensons jau spēles otrās minūtes sākumā asistēja vārtu guvumā, palīdzot Pontusam Holmbergam iegūt vadību ar 1:0. Latviešu uzbrucējs pie rezultativitātes punktiem ticis trīs mačos pēc kārtas.
WE GOT 2 FIGHTS AT ONCE IN PHILLY 😱— Gino Hard (@GinoHard_) January 13, 2026
GREBENKIN VS. CROZIER AND ABOLS VS. PAUL 🥊 pic.twitter.com/5P8HZRg0o4
Pēc Ābola noraidījuma otrā perioda piektajā minūtē viesi panāca 3:0. Ābols šīs spēles trešajā periodā arī izvicināja dūres ar pretinieku.
Citā spēlē Floridas "Panthers" ar rezultātu 4:3 (2:1, 0:1, 2:1) pārspēja Bufalo "Sabres".
Balinskis spēlēja 22 minūtes un 19 sekundes, otro maču pēc kārtas uzlabojot savu spēles laika rekordu NHL. Latviešu aizsargs zaudēja vienu ripu, bet viņa lietderības koeficients bija pozitīvs +2. Vilmanis savā karjeras otrajā NHL mačā spēlēja 12 minūtes un trīs sekundes, divreiz meta pa vārtiem un pielietoja trīs spēka paņēmienus. Viņa lietderības koeficients bija neitrāls.
Scheduled post: Sam Reinhart on the power play! pic.twitter.com/4bkZa1oGFx— Florida Panthers (@FlaPanthers) January 13, 2026
Mača trešajā minūtē pēc Balinska metiena no distances Sems Reinhārts mainīja ripas lidojuma virzienu un panāca 1:0 "Panthers" labā. Balinskim tā bija septītā rezultatīvā piespēle šajā sezonā, 36 mačos izceļoties arī ar vieniem gūtiem vārtiem. Balinskis uz ledus bija arī Entonija Džona Grīra divos gūtajos vārtos. Tāpat "Panthers" komandā vārtus guva Antons Lundels. Bufalo vienībā vārtus guva Džeikobs Braisons, Zeks Bensons un Alekss Taks.
Austrumu konferences kopvērtējumā "Panthers" ar 51 punktu 45 spēlēs ieņem 12. vietu. "Sabres" ar 52 punktiem 44 mačos ir sestajā vietā šajā pašā konferencē.