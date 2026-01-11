Matīass Ēkstrems triumfē Dakāras rallijreida septītajā posmā
Zviedrijas autosportists Matīass Ēkstrems svētdien izcīnīja uzvaru rallijreida "Dakara" septītajā posmā vieglo automašīnu klasē.
Pēc vienīgās sacensību brīvdienas svētdien motoru sporta veidu pārstāvji mēroja 459 kilometrus garu posmu.
Pēdējā starpfinišā apmēram 40 kilometrus pirms finiša līderis bija Dienvidāfrikas braucējs Henks Lategans ("Toyota Gazoo"), taču vēlāk viņš uz apmēram desmit minūtēm bija spiests apstāties.
"Ford" pilots Ēkstrems uzvarēja ar finišu trīs stundās 44 minūtēs un 22 sekundēs, četras minūtes un 27 sekundes zaudēja portugālis Žuāu Ferreira ("Toyota Gazoo"), bet vēl 28 sekundes atpalika amerikānis Mičs Gatrijs ("Ford"). Lategans finišēja vairāk nekā astoņas minūtes pēc uzvarētāja un 71 sekundi aiz kopvērtējuma līdera katarieša Nasera Al-Atijas ("Dacia").
Līdera Al-Atijas pārsvars pār vicelīderi Ēkstremu ir četras minūtes un 47 sekundes, bet trešās pozīcijas turētājs spānis Nani Roma ("Ford") atpaliek septiņas minūtes un 15 sekundes.
Motociklu ieskaitē visos starpfinišos un finišā ātrākais bija argentīnietis Lusjano Benavidess ("Red Bull KTM"), kurš finišu sasniedza četrās stundās un 56 sekundēs.
Komandas biedrs spānis Edgars Kanets atpalika četras minūtes un 47 sekundes, bet vēl desmit sekundes lēnāks bija francūzis Adrjēns van Beverens ("Honda").
Kopvērtējumā pirmo vietu saglabā austrālietis Daniels Sanderss ("Red Bull KTM"), kurš par četrām minūtēm un 25 sekundēm apsteidz amerikāni Rikiju Breibeku ("Honda"), bet vēl 15 sekundes atpaliek Benavidess.
"Dakaras" rallijreids norisinās 48. reizi. Pērn vieglo automašīnu klasē uzvarēja Saūda Arābijas pilots Jazīds Al-Radži, bet motociklu klasē kopvērtējumā pirmais bija austrālietis Daniels Sanderss.
Rallijreids no 1979. līdz 2007. gadam 29 reizes norisinājās Āfrikā. 2008. gadā tas drošības iemeslu dēļ tika atcelts, bet nākamajā gadā tas debitēja Dienvidamerikā.