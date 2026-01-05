Grigalam 21 atvairīts metiens uzvarētā Somijas čempionāta spēlē
Latvijas vārtsargs Gustavs Dāvis Grigals pirmdien Somijas hokeja čempionāta mačā atvairīja 21 metienu un palīdzēja Lapēnrantas "SaiPa" izcīnīt panākumu.
"SaiPa" viesos ar 4:3 (2:1, 1:1, 1:1) pārspēja Kouvolas "KooKoo" hokejistus. Grigals tika galā ar 21 no 24 metieniem, atvairot 87,5% raidījumu.
Pirmdien "SaiPa" vienība pavēstīja, ka pagarinājusi vienošanos ar Grigalu līdz nākamās sezonas beigām. Latvijas vārtsargs papildināja Lapēnrantas komandas sastāvu pagājušā gada maijā, noslēdzot līgumu uz sezonu ar iespēju to pagarināt uz vēl vienu gadu.
No latviešu komandām visaugstāk turnīra tabulā, sestajā vietā, ir Lapēnrantas "SaiPa", kas 36 spēlēs guvusi 62 punktus. Alberta Šmita pārstāvētā Mikeli "Jukurit" un Oskara Batņas pārstāvētā Lahti "Pelicans" ar attiecīgi 46 un 45 punktiem atrodas 11. un 12. vietā, bet Artūra Andžāna pārstāvētā Hemēnlinnas HPK ar 42 punktiem 38 mačos ierindojas 15. pozīcijā 16 komandu čempionātā. Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Kuopio "KalPa".