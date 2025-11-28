Gustavs Dāvis Grigals (foto: "SaiPa" / Facebook)
Hokejs
Šodien 23:03
Grigals atvaira 23 metienus un "SaiPa" graujoši uzvar Somijas čempionāta spēlē, Šmita "Jukurit" sāpīga neveiksme
Latvijas vārtsargs Gustavs Dāvis Grigals piektdien Jiveskilē atvairīja 23 metienus Lapēnrantas "SaiPa" uzvarā Somijas hokeja augstākās līgas izbraukuma cīņā. "SaiPa" ar 7:3 (2:1, 3:1, 2:1) pieveica Jiveskiles JYP.
Grigals atvairīja 23 no 26 metieniem jeb 88,5% metienu.
Alberta Šmita pārstāvētā Mikeli "Jukurit" viesos ar 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) zaudēja Raumas "Lukko". Šmits 23 minūtēs laukumā trīsreiz meta pa vārtiem.
"SaiPa" ar 41 punktu 26 mačos turnīra tabulā ir sestā, "Jukurit" ar 37 punktiem 27 dueļos ieņem devīto vietu, Artūra Andžāna pārstāvētā Hemēnlinnas HPK ar 34 punktiem 24 cīņās ieņem 11., bet Oskara Batņas pārstāvētā Lahti "Pelicans" ar 29 punktiem 24 spēlēs - 14. vietu 16 komandu čempionātā.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Kuopio "KalPa".