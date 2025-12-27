Grigals izceļas ar rezultatīvu piespēli zaudētā Somijas čempionāta spēlē
Latvijas vārtsargs Gustavs Dāvis Grigals sestdien atzīmējās ar rezultatīvu piespēli Somijas hokeja līgas spēlē, viņa pārstāvētajai Lapēnrantas "SaiPa" piedzīvojot zaudējumu.
"SaiPa" otro dienu pēc kārtas tikās ar Kuopio "KalPa" un viesos zaudēja ar 2:4 (1:1, 1:0, 0:3).
Spēles 17. minūtē Grigals atvairīja ripu vārtu priekšā, to savāca Maksims Fortjē, kurš devās pretuzbrukumā un panāca 1:1.
Vārtos Grigals atvairīja 23 no 27 metieniem.
Citā mačā Oskars Batņa asistēja Lahti "Pelicans" vienīgajā vārtu guvumā, kamēr latvieša pārstāvētā komanda mājās ar 1:5 (0:2, 0:2, 1:1) atzina Raumas "Lukko" pārākumu. Vēl sestdien Artūra Andžāna pārstāvētā Hemēnlinnas HPK viesos ar 3:4 (0:0, 0:2, 3:1, 0:1) papildlaikā zaudēja Pori "Assat".
No latviešu komandām visaugstāk turnīra tabulā - sestajā vietā - ar 58 punktiem ir "SaiPa". "Pelicans" ar 45 punktiem ir 11. pozīcijā, aizsarga Alberta Šmita pārstāvētā Mikeli "Jukurit" ar 43 punktiem ir 12. vietā, bet HPK ir 38 punkti un 15. pozīcija 16 komandu konkurencē.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Kuopio "KalPa", kas finālsērijā ar 4-2 pārspēja "SaiPa".