Eduards Ševics-Mikeļševics un Lūkass Krasts Siguldā izcīna pirmo uzvaru karjerā
Latvijas kamaniņu divnieku ekipāža Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts sestdien Siguldā Pasaules kausa (PK) kamaniņu sportā ceturtajā posmā izcīnīja pirmo vietu, zelta godalgas iegūstot pirmo reizi karjerā.
Mārtiņš Bots/Roberts Plūme izcīnīja trešo vietu, bet Pasaules kausa debitanti Edvards Marts Markitāns/Roberts Lazdāns bija 14. pozīcijā. Sieviešu divnieku sacensībās Marta Robežniece/Kitija Bogdanova izcīnīja ceturto vietu, Anda Upīte/Madara Pavlova bija astotās, savukārt Amanda Ogorodņikova/Selīna Zvilna bija 13. pozīcijā.
Ševics-Mikeļševics un šodienas jubilārs Krasts pirmajā braucienā bija ātrākie, bet otrajā summā priekšā konkurentiem vienubrīd bija tikai vienu sekundes tūkstošdaļu, taču finišā uzrādīja otro rezultātu. Otro vietu ieguva vācieši Tobiass Vendls/Tobiass Arlts, kuri latviešiem summā zaudēja 0,078 sekundes.
Bots/Plūme pēc pirmā brauciena bija trešie, un otrajā uzrādīja ātrāko rezultātu, taču ar to nepietika, lai summā uzlabotu savu pozīciju. No otrās pozīcijas viņus šķīra tikai septiņas sekundes tūkstošdaļas.
Markitāns/Lazdāns ar debitantiem atzīstamu sniegumu braucienos bija 15. un 16. vietā, bet summā izcīnīja 14. pozīciju. No uzvaru izcīnījušajiem tautiešiem viņi atpalika 1,821 sekundi.
Sieviešu divnieku sacensībās uzvarēja austrietes Selīna Egle/Lara Kipa, kuras divu braucienu summā par 0,031 sekundi pārspēja līderes pēc pirmā brauciena vācietes Dajanu Eitbergeri/Magdalēnu Mačinu. Trešo vietu ieguva itālietes Andrea Fetere/Mariona Oberhofere, kuras bija 0,203 sekundes lēnākas par uzvarētājām.
Robežniece/Bogdanova pirmajā braucienā bija sestās, bet otrajā uzrādīja ceturto rezultātu, kas ļāva šo pozīciju ieņemt arī summā. No goda pjedestāla viņas atpalika vairāk nekā pussekundi jeb 0,56 sekundes.
Upīte/Pavlova pirmajā braucienā bija desmitās, bet otrajā uzrādīja septīto rezultātu, summā zaudējot gandrīz pusotru sekundi. Ogorodņikova/Zvilna aizvadīja nesekmīgu pirmo braucienu, kurā bija pēdējā, 14. vietā no finišējušajām sportistēm, taču otrajā braucienā viņām bija desmitais labākais rezultāts, turklāt sāncenšu neveiksme ļāva pakāpties pozīciju augstāk.
Vieninieki otro braucienu aizvadīs svētdien, kad norisināsies arī komandu stafete.
Pasaules kausa piektais posms janvārī notiks Vinterbergā, kad noslēgsies olimpiskā kvalifikācija, bet pirmajā no diviem posmiem vēl vienā Vācijas trasē Oberhofā tiks dalītas arī Eiropas čempionāta medaļas, februāra sākumā sportistiem sacenšoties Milānas-Kortīnas d’Ampeco olimpiskajās spēlēs.