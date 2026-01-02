Latviešu duelī Čehijā pārāka Krastenberga pārstāvētā “Olomouc”
Latvijas uzbrucējs Renārs Krastenbergs piektdien Čehijas hokeja ekstralīgas mačā izcēlās ar precīzu metienu un divām rezultatīvām piespēlēm, viņa pārstāvētajai "Olomouc" izcīnot uzvaru.
"Olomouc" mājās ar 5:3 (2:1, 2:0, 1:2) pārspēja Kristapa Zīles pārstāvēto Liberecas "Bili Tygrzi".
Pirmās trešdaļas izskaņā Krastenbergs tika pie rezultatīvas piespēles, otrā perioda vidū viņš panāca 4:1, bet trešās trešdaļas ievadā asistēja vārtu guvumā vairākumā.
Krastenbergs spēlēja 17 minūtes un 13 sekundes, piecas minūtes spēlējot vairākumā, un izcēlās statistikā ar spēka paņēmienu, vienu metienu pa vārtiem, bloķētu metienu, vienu uzvarētu iemetienu un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +2.
Viesu rindās Zīle laukumā bija 17 minūtes un 56 sekundes un divas reizes meta pa vārtiem, bloķēja divus mtienus un izpildīja vienu spēka paņēmienu, noslēdzot maču ar neitrālu lietderības koeficientu.
Citā mačā Jānis Jaks, Roberts Mamčics un Haralds Egle kopā ar Karlovi Varu "Energie" viesos ar 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) pagarinājumā uzvarēja Pardubices "Dynamo".
Egle izcēlās ar precīzu metienu pēc spēlētām divām minūtēm, Mamčics tika pie rezultatīvas piespēles "Energie" otrajos vārtos, kad nepilnas četras minūtes līdz pamatlaika beigām rezultātu izlīdzināja Jakubs Minariks, bet Jaks asistēja uzvaru nesošajos vārtos papildlaika otrajā minūtē.
No latviešu pārstāvētajām komandām visaugstāk turnīra tabulā ir "Energie", kas atrodas piektajā vietā.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Brno "Kometa" komanda.