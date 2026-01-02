Laikapstākļi Vinterbergā vieš korekcijas Pasaules kausa posmā skeletonā
Vinterbergas trasē Vācijā piektdien slikto laikapstākļu dēļ tika atcelts Pasaules kausa posma skeletonā otrais brauciens vīriešiem un pāru sacensības.
Pēc pirmā brauciena labākais no latviešiem vīriešu sacensībās bija Dāvis Valdovskis, kurš ieņēma 22. vietu un kvalificējās otrajam braucienam, bet Emīls Indriksons ieņēma 30. vietu 31 sportista konkurencē.
Negaidīti līderis pēc pirmā brauciena bija austrietis Aleksandrs Šlintners, kurš distanci veica 58,77 sekundēs. Otro labāko laiku uzrādīja Džisū Kims no Dienvidkorejas, kurš no līdera atpalika 0,05 sekundes, bet trešais ar 0,12 sekunžu deficītu bija dānis Rasmuss Johansens.
Valdovskis līderim zaudēja 0,82 sekundes, bet Indriksons atpalika 1,60 sekundes.
Pasaules kausa līderis Mets Vestons no Lielbritānijas pēc pirmā brauciena ieņēma tikai 18. pozīciju.
Posma rīkotāji vēsta, ka otrais brauciens vīriešiem uz nenoteiktu laiku ir atcelts, bet plkst. 14 ieplānotais pirmais brauciens sievietēm sāksies plkst. 15, kamēr plkst. 19. ieplānotās pāru sacensības nenotiks.
Sieviešu konkurencē piedalīsies 29 dalībnieces, no kurām Martai Andžānei būs 24. numurs, bet Dārtai Neimanei - 26. numurs.
Pāru sacensībās bija plānots piedalīsies 17 duetiem. Neimanei un Valdovskim būtu jāstartē kā ceturtajiem, bet Andžānei un Indriksonam - kā sestajiem.
Indriksonam pirmajos divos posmos Kortīnā d'Ampeco un Lillehammerē bija divas 23. vietas, bet iepriekšējos divos posmos Siguldā viņš divreiz bija 12. pozīcijā. Pārējiem trīs Latvijas skeletonistiem šosezon nav izdevies iekļūt labāko divdesmitniekā.
Pasaules kausa kopvērtējumā vīriešiem līderis ir Mets Vestons no Lielbritānijas izlases, kurā strādā Martins Dukurs. Indriksons ir 19. vietā un ieņem pirmo vietu starp junioriem, bet Valdovskis ieņem 28. pozīciju un ir trešais labākais juniors.
Sievietēm līdere ir Kima Meilemansa, bet no latvietēm Andžāne un Neimane ir attiecīgi 24. un 27. vietā. Junioru ieskaitē viņām attiecīgi ceturtā un sestā pozīcija.
Šosezon sportistiem cīnoties par ceļazīmēm uz 2026. gada Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajām spēlēm, Pasaules kausā notiks septiņi posmi. Pēc šī posma būs sacensības arī Sanktmoricā un Altenbergā.