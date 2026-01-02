Šilovs tiek pie pirmās uzvaras 2026. gadā; Girgensons ar "Lightning" izcīna sesto uzvaru pēc kārtas
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs ceturtdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā atvairīja 24 metienus, palīdzot Pitsburgas "Penguins" vienībai savā laukumā pārspēt Detroitas "Red Wings" komandu.
"Penguins" uzvarēja ar 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 1:0) papildlaikā, tiekot pie trešā panākuma pēc kārtas.
Šilovs šajā mačā tika galā ar 24 no 27 metieniem, atvairot 88,9% raidījumu.
Šosezon Šilovs laukumā devies 18 spēlēs, kurās izcīnījis septiņas uzvaras, bet piedzīvojis tikai piecus zaudējumus pamatlaikā, atvairījis 88,8% metienu, vidēji spēlē vārtos ielaidis 3,20 ripas un ticis pie vienas "sausās" spēles.
Uzvaras vārtus papildlaika pirmajā minūtē pēc Sidnija Krosbija un Braiena Rasta piespēlēm guva Kriss Letangs, kuram šī bija 1200. spēle NHL karjerā.
Pamatlaikā mājinieku rindās divus precīzus metienus izpildīja Krosbijs, reizi ripu vārtos nogādāja Bleiks Lizots, kamēr divas rezultatīvas piespēles atdeva Ēriks Kārlsons. Zviedru aizsargs kļuva par 14. aizsargu NHL vēsturē, kuram izdevies sasniegt 900 punktu robežu. Viņa rēķinā 1123 spēlēs tagad ir tieši 900 (203+697) punkti, bet no aktīvajiem aizsargiem vairāk ir tikai Bretam Bērnsam (930) no Kolorādo "Avalanche".
Šilova sargātajos vārtos ripas iemeta Džeimss van Rīmsdaiks, Endrū Kops un Alekss Debrinkets.
"Penguins" ar 45 punktiem 39 mačos Austrumu konferences turnīra tabulā atrodas desmitajā vietā un nākamo spēli aizvadīs sestdienas vakarā pēc Latvijas laika, viesos tiekoties ar to pašu "Red Wings".
Girgensons ar "Lightning" izcīna sesto uzvaru pēc kārtas
Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons trešdien kopā ar Tampabejas "Lightning" komandu izcīnīja sesto uzvaru pēc kārtas Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlēs.
"Lightning" viesos ar 5:3 (1:2, 1:0, 3:1) uzvarēja Losandželosas "Kings", pēc panākuma pakāpjoties uz otro vietu Austrumu konferencē.
Girgensons šajā spēlē uz ledus bija 12 minūtes un 24 sekundes, no kurām minūti un 22 sekundes spēlēja mazākumā. Latviešu uzbrucējs sev atvēlētajā laikā izcēlās ar trim spēka paņēmieniem, vienu pārtvertu ripu, vienu zaudētu iemetienu un neitrālu lietderības koeficientu.
Šajā sezonā Girgensons aizvadījis 33 spēles, kurās ticis pie septiņiem (5+2) punktiem, 12 soda minūtēm un negatīva lietderības koeficienta -1.
Ceturtdienas spēlē divus vārtus uzvarētāju rindās guva Breidens Points, ar 1+2 izcēlās Ņikita Kučerovs, 1+1 sakrāja Entonijs Sirelli, bet vēl vieni vārti Keidža Gonsalvesa rēķinā.
"Kings" sastāvā pa 1+1 sakrāja Andrejs Kuzmenko un Kevins Fiala, vēl vienus vārtus guva Džefs Malots, bet trīs rezultatīvas piespēles atdeva Korijs Perijs.
"Lightning" ar 51 punktu 39 spēlēs ir otrā Austrumu konferencē, par punktu atpaliekot no Detroitas "Red Wings", kas aizvadījusi par divām spēlēm vairāk.
Nākamo maču "Lightning" aizvadīs sestdien vakarā pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar Sanhosē "Sharks" hokejistiem.