Kanāda uz olimpisko hokeja turnīru ved "smago artilēriju", izlasē iekļauti trīs rezultatīvākie NHL spēlētāji
Kanādas vīriešu hokeja izlases sastāvā dalībai 2026. gada Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs iekļauti Konors Makdeivids, Neitans Makinons un Maklins Selebrīni, kuri šobrīd ir trīs rezultatīvākie Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji.
Kanādas Hokeja federācijas ("Hockey Canada") trešdien nosauca 25 spēlētājus, kuri pārstāvēs Kanādas valstsvienību olimpisko spēļu hokeja turnīrā.
Sastāvā iekļauti tikai NHL spēlētāji, starp kuriem ir šobrīd trīs līgas rezultatīvākie hokejisti - Edmontonas "Oilers" spēlētājs Makdeivids, Kolorādo "Avalanche" pārstāvis Makinons un Selebrīni no Sanhosē "Sharks". Makdeivids ar 69 (24+45) ir rezultativitātes punktiem bagātākais NHL spēlētājs, viņam seko Makinons ar 66 (32+34) punktiem, bet Selebrīni pagaidām ticis pie 60 (21+39) punktiem.
Kanādieši olimpiskajās spēlēs būs A grupā ar Čehiju, Šveici un Franciju, B grupā cīnīsies Somija, Zviedrija, Slovākija un Itālija, bet C grupā Latvija tiksies ar ASV, Vāciju un Dāniju.
Olimpiskais vīriešu hokeja turnīrs norisināsies no 11. līdz 22. februārim.
Kanādas vīriešu hokeja izlases sastāvs:
vārtsargi - Džordans Biningtons (Sentluisas "Blues", NHL), Dārsijs Kempers (Losandželosas "Kings", NHL), Logans Tompsons (Vašingtonas "Capitals", NHL);
aizsargi - Drū Dotijs (Losandželosas "Kings", NHL), Tomass Hārlijs (Dalasas "Stars", NHL), Keils Makars, Devons Tēvzs (abi - Kolorādo "Avalanche", NHL), Džošs Morisejs (Vinipegas "Jets", NHL), Koltons Paraiko (Sentluisas "Blues", NHL), Treviss Senheims (Filadelfijas "Flyers", NHL), Šī Teodors (Vegasas "Golden Knights", NHL);
uzbrucēji - Maklins Selebrīni (Sanhosē "Sharks", NHL), Entonijs Sirelli, Brendons Heigals, Breidens Points (visi - Tampabejas "Lightning", NHL), Sidnijs Krosbijs (Pitsburgas "Penguins", NHL), Bo Horvats (Ņujorkas "Islanders", NHL), Neitans Makinons (Kolorādo "Avalanche", NHL), Breds Maršāns, Sems Reinhārts (abi - Floridas "Panthers", NHL), Mičels Mārners, Marks Stouns (abi - Vegasas "Golden Knights", NHL), Konors Makdeivids (Edmontonas "Oilers", NHL), Niks Suzuki (Monreālas "Canadiens", NHL), Toms Vilsons (Vašingtonas "Capitals").