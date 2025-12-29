Artis Ābols: "Es nedomāju, ka būs tā, kā bija..."
Latvijas U-20 hokeja izlases galvenais treneris Artis Ābols pēc svētdien pasaules čempionātā piedzīvotās sagrāves pret Somijas komandu sacīja, ka nebija gaidījis tik sliktu komandas spēli.
Jau ziņots, ka Latvijas izlase mačā ar Somijas vienaudžiem piedzīvoja sakāvi ar 0:8 (0:3, 0:2, 0:3), turklāt spēles gaitā vārtu rāmī izpildīja vien septiņus metienus. "Līdz pirmajiem ielaistajiem vārtiem spēlējam kaut cik pieņemami. Pirmajā trešdaļā visus vārtus atvedām sev paši, " par mača Latvijas Hokeja federācijai (LHF) pastāstīja Ābols. "To, ka būs grūti, varēja gaidīt. Tai pat laikā, es nedomāju, ka būs tā, kā bija. Vienīgais, kas nebija pieņemami, ka pēc otrajiem vārtiem sev teicām - šodien nebūs."
Ābols arī norādīja, ka turnīra specifika esot tāda, ka jāspēlē divas dienas pēc kārtas, un nākamajā dienā daudzas komandas piedzīvo zaudējumus. "Visu melnās krāsās nevar smērēt," piebilda latviešu speciālists. "To skatīsies pēc turnīra, kā būs. Pagājušajā gadā scenārijs bija līdzīgs - mēs spēlējām kā puišeļi pret pieaugušajiem, vienkārši tad mūs vārtsargs pie pieņemama rezultāta noturēja."
Treneris atzīmēja, ka nekas dramatisks nav noticis un jāgatavojas nākamajām spēlēm. "Tagad galvenais morāli nenomirt," piebilda Ābols. "Jo pēc šādām divām spēlēm viens punkts priekš mums nav slikti."
Jau vēstīts, ka Latvijas hokejisti sestdien pirmajā spēlē ar 1:2 papildlaikā zaudēja Kanādai, bet Somija piektdien ar 6:2 pārliecinoši uzvarēja Dāniju un ar latviešiem tikās pēc vienas dienas atpūtas. B grupā pēc divām spēlēm Somijai ir seši punkti, Kanādai - pieci, Čehijai - trīs, Latvijai - viens, bet Dānija abos dueļos palikusi bez punktiem.
Čempionāta turpinājumā latvieši otrdien plkst. 23.30 pēc Latvijas laika spēlēs ar Dāniju un dienu vēlāk spēkosies ar Čehiju. Tikmēr otrā grupā ielozētas Zviedrija, ASV, Slovākija, Šveice un Vācija. Četras labākās katras grupas komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet piektās vietas ieguvējas aizvadīs spēli par vietas saglabāšanu spēcīgākajā divīzijā.