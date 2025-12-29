VEF Kultūras pilī godinās labākos Rīgas sportistus, trenerus un komandas
Ceturtdien, 8. janvārī, VEF Kultūras pilī, plkst. 19.00 notiks "Rīgas sporta laureāts 2025" svinīgais pasākums. Tā laikā sveiks galvaspilsētas labākos sportistus, trenerus, komandas un paziņos gada notikumu sportā.
Laureātus godinās 10 nominācijās: “Rīgas Gada sportists”, “Rīgas Gada sportiste”, “Rīgas Gada parasportists”, “Rīgas Gada parasportiste”, “Rīgas Gada sporta spēļu komanda”, “Rīgas Gada komanda individuālajos sporta veidos”, “Uzlecošā zvaigzne sportā”, “Rīgas Gada treneris”, “Gada notikums sportā”, “Par mūža ieguldījumu sportā”.
Apbalvojuma “Rīgas sporta laureāts 2025” nominācijām ir izvirzīti pazīstami sportisti un sabiedrībā labi zināmi treneri, populāras komandas, kā arī skatītāju un dalībnieku plaši apmeklēti sporta notikumi.
Balva nominācijā “Par mūža ieguldījumu sportā” tiks piešķirta ilggadējam basketbola trenerim Jānim Rimbeniekam.
Nominācijā “Gada sportists” ir izvirzīti – skeitbordists Gustavs Gailītis, pludmales volejbolists Kristiāns Fokerots un vieglatlēts Valters Kreišs.
Nominācijā “Gada sportiste” izvirzītas – skeitbordiste Dominika Adriāna Ozoliņa, dejotāja Elīza Līne un vieglatlēte Anete Sietiņa.
Visi laureāti saņems stikla mākslinieces Ilzes Dūdiņas veidotas stikla balvas un Rīgas pašvaldības Atzinības un Goda rakstus.
Balvu pasniegšanas ceremoniju vadīs sporta žurnālists Dāvids Ernštreits un aktrise Agnese Budovska.
Pieteikumus varēja iesniegt Latvijā atzītas sporta federācijas, Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrētas nevalstiskās sporta organizācijas un sporta izglītības iestādes. Komisija vērtēja atskaites periodu no šī gada 1. janvāra līdz 30. novembrim.
Apbalvojumu “Rīgas sporta laureāts 2025” pasniegs jau trīspadsmito reizi. Līdz šim to ir ieguvuši galvaspilsētas labākie sportisti, treneri un komandas par teicamiem rezultātiem un augstiem sasniegumiem.