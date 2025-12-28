Zviedrijas hokejisti pasaules junioru čempionātā tiek pie otrā panākuma
Zviedrijas U-20 vīriešu hokeja izlase svētdien Sentpolā pasaules junioru čempionātā izcīnīja otro panākumu.
A grupas spēlē Zviedrija ar 4:2 (1:1, 0:1, 3:0) pārspēja Šveici.
Zviedrijas hokejisti izvirzījās vadībā jau pēc spēlētām 53 sekundēm, kad Šveices vārtsargu pārspēja Ēriks Nilsons, taču pirmā perioda turpinājumā Šveices hokejistiem izdevās panākt neizšķirtu, precīzam esot Benijam Vaidaheram.
Otrās trešdaļas beigās pēc Larsa Šteinera gūtajiem vārtiem pirmo reizi mačā izvirzījās Šveices izlase.
Trešā perioda ievadā zviedri guva divus vārtus nepilnu sešu minūšu nogrieznī un atguva vienu vārtu pārsvaru. Trešdaļas pirmajā minūtē precīzs metiens padevās Vigo Bjorkam, bet pēc tam Šveices vārtos ripu raidīja Lukass Petešons, kurš vēl pamatlaika pēdējā minūtē nogādāja ripu tukšos pretinieku vārtos, panākot 4:2.
Pēc divām aizvadītām spēlē A grupā pa sešiem punktiem ir ASV un Zviedrijai, trīs punkti ir Slovākijai, bet bez punktiem ir Šveice un Vācija.
Svētdien B grupas spēlē Latvija spēkojas ar vienaudžiem no Somijas.
A apakšgrupā spēlē Zviedrija, ASV, Slovākija, Šveice un Vācija, bet latvieši ir B grupā kopā ar Kanādas, Somijas, Dānijas un Čehijas hokejistiem.
Četras labākās katras grupas komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet piektās vietas ieguvējas aizvadīs spēli par vietas saglabāšanu spēcīgākajā divīzijā.
Pagājušajā gadā par čempioniem otro gadu pēc kārtas kļuva ASV jaunie hokejisti, kuri finālā ar 4:3 papildlaikā pieveica Somijas U-20 izlasi.