Girgensona pārstāvētā "Lightning" pārspēj Balinski un "Panthers"
Latvijas hokejista Zemgus Girgensona pārstāvētā Tampabejas "Lightning" sestdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā izcīnīja trešo uzvaru pēc kārtas.
"Lightning" viesos ar 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) pārspēja Uvja Balinska pārstāvēto Floridas "Panthers".
Uzvarētāju rindās Girgensons spēlēja 16 minūtes un sešas sekundes, kuru laikā viņš nopelnīja divu minūšu noraidījumu, trīs reizes meta pa vārtiem un izpildīja divus spēka paņēmienus, iekrājot neitrālu lietderības koeficientu.
Savukārt Balinskis uz ledus bija deviņas minūtes un 51 sekundi un tika pie divu minūšu noraidījuma, viena metiena pa vārtiem un noslēdza maču ar negatīvu lietderības koeficientu -1.
Pirmās trešdaļas ievadā mājiniekus vadībā izvirzīja Ētu Luostarinens, uz ko "Lightning" atbildēja ar Džeika Gencela un Pontusa Holmberja vārtu guvumiem.
Otrā perioda sākumā Tampabejas komandas pārsvaru dubultoja Ņikita Kučerovs. Trešdaļas turpinājumā floridiešu vairākumu ar precīzu metienu noslēdza Breds Maršāns, samazinot viesu pārsvaru līdz vieniem vārtiem, taču trešā perioda beigās tukšos "Panthers" vārtos ripu raidīja vēlreiz Kučerovs, un "Lightning" izcīnīja trešo panākumu pēc kārtas.
Mača laikā starp abām komandām bija vairākas saķeršanās, un "Lightning" spēli noslēdza ar kopā iekrātiem 26 noraidījumiem jeb 87 minūtēm, bet "Panthers" - ar 19 noraidījumiem.
"Lightning" ar 45 punktiem 37 spēlēs Austrumu konferences turnīra tabulā atrodas piektajā vietā, kamēr "Panthers" ar 42 punktiem ierindojas astotajā pozīcijā.
Citā mačā Vankūveras "Canucks", kurai joprojām nevar palīdzēt savainotais Teodors Bļugers, mājās ar 3:6 (1:2, 0:1, 2:3) zaudēja Sanhosē "Sharks".
Vankūveras vienības labā vārtus guva Marko Rosi, Līnuss Kārlsons un Drū O'Konors. "Sharks" rindās ar diviem (1+1) punktiem izcēlās Maklins Selebrīni, Viljams Eklunds un Igors Čerņišovs.
"Canucks" ar 33 punktiem 37 cīņās Rietumu konferencē atrodas pēdējā vietā 16 komandu konkurencē, bet "Sharks" ar 39 punktiem 38 spēlēs ieņem astoto pozīciju.