"Arsenal” uzvar un saglabā premjerlīgas līderpozīciju
Anglijas futbola premjerlīgas līdere Londonas "Arsenal" sestdien svinēja uzvaru 18. kārtas spēlē un saglabāja pirmo vietu turnīra tabulā.
Londonieši mājās ar rezultātu 2:1 (1:0) uzvarēja Braitonas un Havas "Albion".
Spēles 14. minūtē viesi savā laukuma pusē zaudēja bumbu, un pēc Bukajo Sakas piespēles Martins Ēdegors izpildīja precīzu sitienu ārpus soda laukuma robežas.
Otrajā puslaikā "Arsenal" nostiprināja vadību ar savu trumpi - standartsituāciju. Mača 52. minūtē pēc Deklana Raisa izpildītā stūra sitiena bumbu savos vārtos ieraidīja Žoržinju Riters.
Pēc 12 minūtēm otrā laukuma galā Djego Gomess bija pirmais pie bumbas, kas atlēca no vārtu staba, un raidīja to tīklā, panākdams 1:2.
Citā spēlē vicelīdere Mančestras "City" viesos ar 2:1 (0:0) uzvarēja "Nottingham Forest".
Spēles 48. minūtē 1:0 viesiem panāca Tidžani Reinders, kuram asistējušais Rajans Šerki septiņas minūtes pirms pamatlaika beigām guva uzvaras vārtus. Mājiniekiem 54. minūtē vārtus guva Omari Hatčinsons.
Vēl sestdien čempione "Liverpool" mājās ar 2:1 (2:0) pārspēja Vulverhemptonas "Wanderers".
Pirmā puslaika beigās liverpūlieši minūtes laikā guva divus vārtus, izceļoties Raienam Grāvenberham un Floriānam Vircam. Otrajā puslaikā pretiniekiem vienus vārtus atguva Santjago Bueno.
Spraiga cīņa bija tabulas augšgala komandu duelī, Birmingemas "Aston Villa" viesos ar 2:1 (0:1) pārspējot Londonas "Chelsea".
Pēc Žuāu Pedru 37. minūtē gūtajiem vārtiem "Chelsea" bija vadībā, līdz 63. minūtē Ollijs Votkinss, kurš laukumā bija pavadījis tikai piecas minūtes, panāca 1:1. Sešas minūtes pirms pamatlaika beigām Votkinss guva uzvaras vārtus.
Votkinss ir vēsturē pirmais futbolists, kurš premjerlīgā "Stamford Bridge" stadionā trīs reizes guvis uzvaru nesošus vārtus viesu komandām.
Pēc 18 spēlēm Londonas "Arsenal" ir 42 punkti, Mančestras "City" seko ar 40 punktiem, Birmingemas "Aston Villa" guvusi 39 punktus, "Liverpool" iekrājusi 32, bet Londonas "Chelsea" un Mančestras "United" izcīnījušas pa 29 punktiem katra.