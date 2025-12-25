Indrašis un Bukarts pievienojas Slovākijas spēcīgākās līgas komandai "Prešov"
Latvijas hokejisti Miks Indrašis un Riahrds Bukarts pievienojušies Slovākijas spēcīgākās līgas komandai "Prešov", ceturtdien pavēstīja Prešovas komanda.
Prešovas vienība paziņojumā norādīja, ka abi hokejisti dosies laukumā jau nākamajā spēlē piektdien.
Indrašis, kurš sezonu sāka bez kluba, pievienojās Čehijas ekstralīgas komandai "Mlada Boleslav" septembra beigās, taču pēc diviem mēnešiem sadarbība tika pārtraukta. Viņš Malda Boleslavas komandā 14 spēlēs tika pie vienas rezultatīvas piespēles un iekrāja negatīvu lietderības koeficientu -2.
Pagājušajā sezonā 35 gadus vecais uzbrucējs spēlēja Zviedrijas vicečempionē Jēvles "Brynas", 48 Zviedrijas virslīgas spēlēs sakrājot 29 (6+23) rezultativitātes punktus, bet 17 "play-off" mačos - četrus (1+3) punktus.
Pirms pievienošanās "Brynas" Indrašis pavadīja vienu sezonu Vācijas augstākās hokeja līgas (DEL) komandā Šveningenes "Wild Wings", bet pirms tam viņš sezonu noslēdza Šveicē "Biel-Bienne" komandā.
Savukārt Rihards Bukarts šosezon vēl nebija spēlējis. Iepriekšējo pusotru sezonu viņš pavadīja Čehijas ekstralīgas komandā Vītkovices "Ridera" un pagājušajā sezonā regulārajā čempionātā 16 spēlēs izcēlās ar pieciem (2+3) punktiem, bet četrās "play-off" cīņās palika bez punktiem.
Pirms pievienošanās Vītkovices komandai Bukarts sezonu sāka Šveices čempionāta klubā "Biel-Bienne". Karjeras laikā viņš spēlējis arī Vladivostokas "Admiral" un Rīgas "Dinamo", pāris sezonas Vācijas spēcīgākajā čempionātā (DEL), kā arī Čehijā, Austrijā un ASV.
"Prešov" ar 25 punktiem 31 spēlē Slovākijas ekstralīgas turnīra tabulā atrodas pēdējā vietā 12 komandu konkurencē.