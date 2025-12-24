Siguldā Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā piedalīsies sportisti no 23 valstīm
Šīs sezonas ceturtajā Pasaules kausa (PK) izcīņas posmā kamaniņu sportā, kas janvāra sākumā norisināsies Siguldā, piedalīsies sportisti no 23 valstīm, informēja Latvijas Kamaniņu sporta federācija (LKSF).
Plānots, ka sacensībās 3. un 4. janvārī Siguldas trasē uz starta izies 162 sportisti četrās disciplīnās.
Sacensībās būs pārstāvētas Latvija, Vācija, Austrija, Kanāda, ASV, Itālija, Japāna, Ķīna, Dienvidkoreja, Polija, Šveice, Slovākija, Zviedrija, Somija, Čehija, Igaunija, Rumānija, Gruzija, Horvātija, Īrija, Argentīna un Austrālija.
Vīriešu vieninieku sacensībās plāno piedalīties 44 sportisti, sieviešu vieniniekos - 38, kā arī 26 vīriešu un 14 sieviešu ekipāžas.
Latviju sacensībās pārstāvēs visi sportisti, kuri startējuši pirmajos trijos PK posmos, kā arī komandai pievienosies vairāki juniori - Jānis Gruzdulis-Borovojs, Raimonds Baltgalvis, Uldis Jakseboga, Edvards Marts Markitāns, Roberts Lazdāns, Selīna Elizabete Zvilna un Amanda Ogorodņikova.
Kā norāda LKSF ģenerālsekretārs Kristaps Mauriņš, Siguldas posms olimpiskajā sezonā vienmēr ir īpašs. Turklāt Siguldas trase prasa maksimālu precizitāti, un tieši šeit bieži izšķiras ļoti svarīgi kvalifikācijas punkti, bet Latvijas sportistiem tas ir mājas posms ar papildu atbildību un motivāciju.
"Olimpiskais gads vienmēr piešķir katram PK posmam īpašu nozīmi," piebilda LKSF prezidents Klāvs Vasks. "Sigulda ir vieta, kur satiekas pieredze, tradīcijas un nākotne. Aicinām līdzjutējus klātienē atbalstīt sportistus vienā no svarīgākajiem startiem ceļā uz Ziemas olimpiskajām spēlēm."
Sacensības skatītāji varēs apmeklēt bez maksas.
PK šosezon ir deviņi posmi, un pēc pirmajiem trim posmiem labākais no latviešiem vīriešu konkurencē ir Kristers Aparjods, kurš kopvērtējumā ieņem sesto vietu. Gints Bērziņš atrodas dalītā astotajā pozīcijā, bet Kaspars Rinks ir 22. vietā. Sieviešu vieniniekos no latvietēm visaugstāk ir Elīna Ieva Bota, kura ir 11. pozīcijā, bet ailīti zemāk ir Kendija Aparjode, kamēr Zane Kaluma atrodas 18. vietā, bet Margita Sirsniņa ieņem 27. pozīciju. Ekipāžām vīriešu konkurencē Mārtiņš Bots/Roberts Plūme kopvērtējumā šobrīd ir trešie, Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts noslēdz labāko desmitnieku, bet Raimonds Baltgalvis/Uldis Jakseboga atrodas 23. pozīcijā. Dāmu divniekos Anda Upīte/Madara Pavlova ir piektās, bet Marta Robežniece/Kitija Bogdanova ieņem 13. vietu.
PK piektais posms janvārī notiks Vinterbergā, kad noslēgsies olimpiskā kvalifikācija, bet pirmajā no diviem posmiem vēl vienā Vācijas trasē Oberhofā tiks dalītas arī Eiropas čempionāta medaļas, februāra sākumā sportistiem sacenšoties Milānas-Kortīnas d’Ampeco olimpiskajās spēlēs.