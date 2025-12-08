Balinska komandas biedrs Verhēge atzīts par NHL nedēļas trešo zvaigzni
Latvijas aizsarga Uvja Jāņa Balinska komandas biedrs Floridas "Panthers" vienībā centra uzbrucējs Kārters Verhēge atzīts par Nacionālās hokeja līgas (NHL) aizvadītās nedēļas trešo zvaigzni, vēsta turnīra rīkotāji.
Pirmās divas zvaigznes izpelnījušies vārtsargi Iļja Sorokins un Džeiks Otingers attiecīgi no Ņujorkas "Islanders" un Dalasas "Stars".
Par pirmo zvaigzni atzīts Sorokins, kurš trīs spēlēs katrā atvairīja vismaz 30 metienus, vidēji ielaida 1,33 vārtus, atvairīja 96% raidījumu un palīdzēja komandai izcīnīt trīs uzvaras. Šosezon Sorokins 20 mačos vidēji ielaidis 2,47 ripas, atvairījis 91,2% metienu un svinējis desmit uzvaras. Ar 135 uzvarām viņš ir "Islanders" trešais uzvarām bagātākais vārtsargs.
Arī Otingers uzvarēja visās trīs spēlēs, vidēji ielaida 0,98 ripas un atvairīja 96,1% metienu. Šosezon viņš 20 mačos izcīnījis 14 uzvaras, tajā skaitā sešas pēc kārtas, caurmērā ielaidis 2,49 ripas un neitralizējis 90,9% metienu.
Verhēge vārtus guva visās trīs aizvadītās nedēļas spēlēs, šajos mačos iekrājot piecus punktus (4+1). Trīskārtējais Stenlija kausa ieguvējs Verhēge šajā sezonā 27 mačos guvis astoņus vārtus un atdevis 13 rezultatīvas piespēles, ar 21 punktu būdams komandas ceturtais ražīgākais spēlētājs.