Zemgus Girgensona NHL klubs "Lightning" pagarina līgumu ar divkārtējo Stenlija kausa ieguvēju Raienu Makdonu
Latvijas uzbrucēja Zemgus Girgensona pārstāvētā Nacionālās hokeja līgas (NHL) komanda Tampabejas "Lightning" uz trim gadiem ir pagarinājusi līgumu ar aizsargu Raienu Makdonu, ceturtdien paziņoja klubs. Tiek ziņots, ka 36 gadus vecais aizsargs ir noslēdzis līgumu par 4,1 miljona ASV dolāru (3,5 miljoni eiro) vidējo gada algu.
Makdona karjeras laikā Tampabejas komandas sastāvā ir aizvadījis 364 spēles, gūstot 27 vārtus un sakrājot 136 rezultativitātes punktus, kā arī +/- rādītāju +118. Viņš "Lightning" visu laiku labāko aizsargu vidū ir otrais +/- rādītājā un bloķētajos metienos (707). Pagājušajā sezonā viņš NHL bija pirmais ar +/- rādītāju +43.
Makdons, kurš 2020. un 2021. gadā "Lightning" sastāvā ieguva Stenlija kausu, Tampabejas komandā ir piedalījies 94 Stenlija kausa spēlēs, kas ir trešais lielākais rādītājs starp visiem kluba aizsargiem.
Divkārtējais NHL "Visu zvaigžņu spēles" dalībnieks, pārstāvot "Lightning", Našvilas "Predators" un Ņujorkas "Rangers", ir piedalījies 1025 NHL spēlēs, gūstot 83 vārtus un sakrājot 426 rezultativitātes punktus. Šobrīd spēlējošo NHL aizsargu vidū viņš ieņem pirmo vietu karjeras laikā sakrātajā +/- rādītājā (+290) un trešo vietu bloķētajos metienos (2037).
"Lightning" kapteiņa asistentu 2007. gada NHL draftā ar 12. numuru izvēlējās Monreālas "Canadiens", bet "Lightning" viņu maiņas darījumā ar "Rangers" iegādājās 2018. gada 26. februārī. Atkārtoti klubs viņu maiņas darījumā ar "Predators" iegādājās 2024. gada 21. maijā.
"Lightning" ar 34 punktiem 26 spēlēs ieņem trešo vietu Austrumu konferencē.