Rodrigo Ābola "Flyers" nespēj apturēt NHL līderi "Avalanche"
Latvijas hokejista Rodrigo Ābola pārstāvētā Filadelfijas "Flyers" svētdien piekāpās Nacionālās hokeja līgas (NHL) līdervienībai Kolorādo "Avalanche". "Flyers" savā laukumā piedzīvoja neveiksmi ar 2:3 (1:2, 1:1, 0:0).
Ābols laukumā pavadītajās astoņās minūtēs un 27 sekundēs vienu reizi meta pa vārtiem, bloķēja vienu pretinieku metienu, uzvarēja četros no pieciem iemetieniem un noslēdza maču ar neitrālu lietderības koeficientu.
Mājiniekus pēc spēlētām divām minūtēm vadībā izvirzīja Šons Kuturjē, taču sešas minūtes vēlāk neizšķirtu panāca Brents Bērnss. Pirmās trešdaļas pēdējā minūtē "Avalanche" vairākumu ar precīzu metienu noslēdza Broks Nelsons, panākot 2:1 viesu labā.
Otrā perioda ievadā Valērijs Ņičuškins dubultoja "Avalanche" pārsvaru. Trešdaļas turpinājumā "Flyers" deficītu līdz vienam precīzam metienam samazināja Treviss Koneknijs.
Trešajā trešdaļā "Flyers" varēja panākt neizšķirtu, taču Trevora Zīgrasa soda metienu atvairīja "Avalanche" vārtsargs Makenzijs Blekvuds. Mača izskaņā Filadelfijas komanda nomainīja vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju, bet vārtus gūt vairs neizdevās, Kolorādo vienībai nosargājot panākumu.
Mājinieku vārtus sargāja Sāmuels Ešons, kurš tika galā ar 25 metieniem, kamēr otrā laukuma pusē Blekvuds atvairīja 24 ripas.
"Flyers" ar 33 punktiem 27 spēlēs Austrumu konferences turnīra tabulā atrodas astotajā vietā. "Avalanche" ar 48 punktiem 29 mačos ir Rietumu konferences un visas līgas līdervienība.