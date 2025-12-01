Latvijas tenisisti zaudē vietas ATP un WTA rangos
Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko jaunākajā Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) vienspēļu rangā saglabājusi 23. vietu, bet Darja Semeņistaja ir par trīs pozīcijām zemāk un atrodas 100. vietā. Vīriešiem 14 vietu kritumu piedzīvojis Roberts Štrombahs.
WTA tūre ir noslēgusies, bet līdz gada beigām notiks daži "WTA 125" sērijas turnīri un ITF vērtīgākie turnīri, kas var ieviest nelielas izmaiņas ranga pirmajā simtniekā. Ostapenko pozīcija nav apdraudēta, taču Semeņistajas tuvākās sekotājas šonedēļ startēs turnīros un var viņu apsteigt.
Vēl no Latvijas tenisistēm Anastasija Sevastova ir par divām vietām augstāk (202.), bet Kamilla Bartone atguvusi četras pozīcijas (565.). Adelina Lačinova zaudējusi astoņas vietas (636.), Beatrise Zeltiņa ir par trīs ailītēm augstāk (642.), Diāna Marcinkēviča pakāpusies par 12 pozīcijām (789.), Elza Tomase ir par četrām vietām zemāk (935.), kamēr Sabīne Rutlauka ir 168 vietas augstāk (1084.).
WTA ranga pirmajā desmitniekā izmaiņu nav. Līdere ir baltkrieviete Arina Sabaļenka, otro vietu ieņem poliete Iga Švjonteka, kurai seko amerikānietes Korija Gofa un Amanda Aņisimova, Kazahstānas pārstāve Jeļena Ribakina, aiz kuras ir vēl divas ASV tenisistes Džesika Pegula un Medisona Kīza, astotā ir itāliete Jasmīne Paolīni, bet labāko desmitnieku noslēdz krievietes Mirra Andrejeva un Jekaterina Aleksandrova.
WTA dubultspēļu rangā Ostapenko sezonu noslēdza kā septītā. Kritumi ir Darjai Semeņistajai par divām vietām (155.), Sevastovai par četrām ailītēm (509.), Bartonei par astoņām (563.), Tomasei par astoņām (592.), turpretī Marcinkēviča atguvusi vienu pozīciju (658.). Dubultspēļu rangā atrodas vēl astoņas Latvijas tenisistes, kuras ir zemāk par 900. vietu. Dubultspēļu rangā kā pirmā sezonu noslēdza čehiete Kateržina Sinjakova.
Latvijas tenisists Roberts Štrombahs jaunākajā Tenisa profesionāļu asociācijas (ATP) rangā par 14 vietām atkāpies uz 396. pozīciju. Štrombahs aizvadītajā nedēļā Angolā uzvarēja M-25 sērijas turnīrā, bet punkti par šīm sacensībām tiks pievienoti nākamajā rangā. Tikmēr Kārlis Ozoliņš zaudējis divas pozīcijas (948.), bet Artūrs Žagars atkāpies par 22 ailītēm (dalīta 1942.).
Noslēdzoties ATP sezonai, pirmajā desmitniekā izmaiņu nav. Pirmās raketes godā ir spānis Karloss Alkarass, otrais ir "ATP Finals" uzvarētājs itālis Janniks Sinners, tālāk ir vācietis Aleksandrs Zverevs, kuram seko serbs Novaks Džokovičs. Aiz viņa ir kanādietis Fēlikss Ožjē-Aljasims, amerikānis Teilors Frics, austrālietis Alekss de Minors, itālis Lorenco Muzeti, amerikānis Bens Šeltons un desmitnieku noslēdz brits Džeks Dreipers.
Dubultspēļu rangā Ozoliņš pakāpies par trīs vietām un ir 559., par divām pozīcijām apsteidzot Štrombahu, kuram ir 46 vietu kāpums. Vēl Žagars atguvis vienu pozīciju (1345.), bet Mārtiņš Rocēns ir piecas vietas augstāk (dalīta 1969.). Dubultspēļu rangā pirmais ir Loids Glaspūls no Lielbritānijas.