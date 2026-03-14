Foto Valsts policija
112
Šodien 19:15
Palīdzēsim atrast! Liepājā bezvēsts pazudusi 17 gadus vecā Evelīna - vai esi viņu redzējis?
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 17 gadus veco Evelīnu Pocjus.
Jauniete 13. martā ap pulksten 18.50 devās uz adresi Liepājā, Baznīcas ielā un šobrīd nav zināma viņas atrašanās vieta.
Personas apraksts: augums 155 cm, tumši brūni, galos čirkaini mati. Nēsā brilles ar melnu rāmi. Bija ģērbusies melnā virsjakā.
Valsts policija aicina aplūkot meitenes attēlu un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.