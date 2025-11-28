Sesks atkal līderos Saūda Arābijas rallijā, pateicoties Furmo soda minūtei
Pēc francūzim Adrjēnam Furmo piešķirtā vienas minūtes soda Latvijas rallija ekipāža ar pilotu Mārtiņu Sesku un stūrmani Renāru Franci piektdien Saūda Arābijā pasaules rallija čempionāta (WRC) 14. posmā ir atguvusi līderpozīcijas, ziņo sacensību organizatori.
Jau ziņots, ka 14. ātrumposmā Latvijas ekipāžai plīsa riepa, un Seska pilotēta ekipāža posma vērtējumā atkāpās uz otro vietu, francūzim Adrjēnam Furmo, kurš arī 14. ātrumposmu pabeidza ar cauru riepu, zaudējot 2,4 sekundes.
Sacensību organizatori ziņo, ka Francijas ekipāžai ir piemērots vienas minūtes sods par priekšlaicīgu ierašanos laika kontrolē.
Līdz ar to Seska ekipāža ("M-Sport Ford") pēc 14 ātrumposmiem par 3,4 sekundēm apsteidz pasaules čempionu beļģi Tjerī Nevilu ("Hyundai"), par 41,5 sekundēm - japāni Takamoto Kacutu ("Toyota Gazoo") un par 57,6 sekundēm - Furmo ("Hyundai").
Čempiona titula pretendenti francūzis Sebastjēns Ožjē ("Toyota Gazoo") un viņa komandas biedrs Elfins Evanss no Lielbritānijas ir attiecīgi sestajā un astotajā vietā.
Piektdienas ātrumposmos Seska ekipāža ieņēma trešo vietu, trīsreiz finišēja otrā un uzvarēja 13. ātrumposmā, bet 14. ātrumposmā ar pārsistu kreiso aizmugurējo riepu spēja sasniegt devīto ātrāko laiku.
Sestdien ātrumposmi sāksies plkst. 7.35.
Jau ziņots, ka ceturtdien Seska ekipāža uzvarēja trīs ātrumposmos, pēc otrā ātrumposma pirmo reizi vēsturē kļūstot par WRC posma līderi. Ceturtajā ātrumposmā Latvijas ekipāža pirmajā sekcijā iebrauca sānceļā, kā dēļ zaudēja apmēram sešas sekundes, bet sestajā ātrumposmā pēc pārsistas labās aizmugurējās riepas ieņēma devīto vietu, kopvērtējumā atkāpjoties uz trešo vietu.
Četru dienu garumā rallija ekipāžas veiks 17 ātrumposmus 319,44 kilometru garumā. Dalību Saūda Arābijas rallijā apstiprināja 41 ekipāža, no kurām 12 startē ar vadošās klases "Rally1" automašīnām.
Seska ekipāža, kas šajā WRC sezonā startē ar "M-Sport Ford" komandas sagatavoto "Ford Puma Rally1" auto, šosezon piedalās savā septītajā posmā. Zviedrijas rallijā Latvijas ekipāža sacensības noslēdza sestajā vietā, Portugāles un Grieķijas rallijos ieņēma 15. vietu, Sardīnijas rallijā pēc avārijas izstājās, bet Igaunijas rallijā un Somijas rallijā ierindojās astotajā vietā.
Jūnija vidū Latvijas ekipāža Polijā izcīnīja uzvaru Eiropas rallija čempionāta (ERC) ceturtajā posmā.
Pēc 13 WRC posmiem kopvērtējumā pirmo vietu ar 272 punktiem ieņēma britu pilots Elfins Evanss, Francijas pilots Sebastjēns Ožjē bija sakrājis 269, soms Kalle Rovanpere - 248, bet igaunis Ots Tenaks - 213 punktus.
Seskam sešos posmos izcīnītie 16 punkti ļāva ieņemt 12. vietu.
Seska ekipāža iepriekšējā sezonā debitēja WRC, startējot trīs posmos. Polijas rallijā latvieši bija piektie, jūlijā pirmajā WRC posmā Latvijā - septītie, vietu uz goda pjedestāla zaudējot vien pēdējā ātrumposmā, bet Čīles rallijā pēc avārijas sacensības tika turpinātas treniņa nolūkos.
2025. gada WRC sezonā ir 14 posmi.
Iepriekšējā sezonā par čempionu kļuva beļģis Tjerī Nevils.