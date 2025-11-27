Sesks un Francis savu spožāko dienu WRC noslēdz ar trešo vietu kopvērtējumā
Latvijas rallija ekipāža ar pilotu Mārtiņu Sesku un stūrmani Renāru Franci ceturtdien Saūda Arābijā pasaules rallija čempionāta (WRC) 14. posmā astotajā ātrumposmā sasniedza dalītu labāko laiku un kopvērtējumā pēc pirmās pilnās sacensību dienas saglabāja trešo vietu.
Dienas pēdējā ātrumposmā 5,22 kilometrus garajā trasē sasniedza Seska ekipāža ("M-Sport Ford") un francūzis Sebastjēns Ožjē ("Toyota Gazoo"), finišējot trīs minūtēs un 49 sekundēs. Trešais bija igaunis Ots Tenaks ("Hyundai"), atpaliekot 0,5 sekundes.
Pēc astoņiem ātrumposmiem pirmo vietu saglabā francūzis Adrjēns Furmo ("Hyundai"), kurš par sešām sekundēm apsteidz somu Sami Pajari ("Toyota Gazoo"), bet labāko trijnieku, zaudējot 6,9 sekundes, noslēdz Sesks. Latvijas ekipāža atpaliek no otrās vietas tikai 0,9 sekundes.
Jau ziņots, ka trešdien Seska ekipāža sacensības sāka ar trešo vietu pirmajā ātrumposmā. Ceturtdien pirmajos divos ātrumposmos Seska ekipāža bija pārliecinoši ātrākā, un Latvijas komanda pirmo reizi vēsturē kļuva par WRC rallija līderi. Nākamajā ātrumposmā Latvijas ekipāža pirmajā sekcijā iebrauca sānceļā, kā dēļ zaudēja apmēram sešas sekundes, taču saglabāja līderpozīcijas, piektajā ātrumposmā latvieši sasniedza labāko rezultātu, bet sestajā pēc pārsistas labās aizmugurējās riepas ieņēma devīto vietu, kopvērtējumā atkāpjoties uz trešo vietu.
Piektdien ātrumposmi sāksies no plkst. 7.26, bet sestdien - plkst. 7.35.
Četru dienu garumā rallija ekipāžas veiks 17 ātrumposmus 319,44 kilometru garumā. Dalību Saūda Arābijas rallijā apstiprināja 41 ekipāža, no kurām 12 startē ar vadošās klases "Rally1" automašīnām.
Seska ekipāža, kas šajā WRC sezonā startē ar "M-Sport Ford" komandas sagatavoto "Ford Puma Rally1" auto, šosezon piedalās savā septītajā posmā. Zviedrijas rallijā Latvijas ekipāža sacensības noslēdza sestajā vietā, Portugāles un Grieķijas rallijos ieņēma 15. vietu, Sardīnijas rallijā pēc avārijas izstājās, bet Igaunijas rallijā un Somijas rallijā ierindojās astotajā vietā.
Jūnija vidū Latvijas ekipāža Polijā izcīnīja uzvaru Eiropas rallija čempionāta (ERC) ceturtajā posmā.
Pēc 13 WRC posmiem kopvērtējumā pirmo vietu ar 272 punktiem ieņēma britu pilots Elfins Evanss, Francijas pilots Sebastjēns Ožjē bija sakrājis 269, soms Kalle Rovanpere - 248, bet igaunis Ots Tenaks - 213 punktus.
Seskam sešos posmos izcīnītie 16 punkti ļāva ieņemt 12. vietu.
Seska ekipāža iepriekšējā sezonā debitēja WRC, startējot trīs posmos. Polijas rallijā latvieši bija piektie, jūlijā pirmajā WRC posmā Latvijā - septītie, vietu uz goda pjedestāla zaudējot vien pēdējā ātrumposmā, bet Čīles rallijā pēc avārijas sacensības tika turpinātas treniņa nolūkos.
2025. gada WRC sezonā ir 14 posmi.
Iepriekšējā sezonā par čempionu kļuva beļģis Tjerī Nevils.