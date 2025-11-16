Graudiņa/Samoilova un Pļaviņš/Fokerots cīnīsies par pirmo vietu PČ grupās
Latvijas pludmales volejbola dueti Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova un Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots pirmdien Adelaidē pasaules čempionātā aizvadīs trešās grupas spēles, cīnoties par pirmo vietu apakšgrupā.
Pļaviņš/Fokerots, kuri turnīrā ir izsēti ar 17. numuru, H grupas noslēdzošajā mačā, kas sāksies plkst. 3.30 pēc Latvijas laika, spēkosies ar pasaules čempioniem čehiem Ondržeju Perušiču un Davidu Šveineru (8.), bet Graudiņa un Samoilova, kuras turnīrā izsētas ar piekto numuru, E grupas trešajā cīņā plkst. 6.30 tiksies ar Itālijas pāri Džada Bianki/Klaudija Skampoli (20.).
Sestdien Pļaviņš/Fokerots pirmajā mačā ar 2-0 (22:20, 21:17) apspēlēja amerikāņus Endiju Benešu un Mailsu Parteinu (32.), bet otrajā cīņā ar ar 2-0 (21:13, 21:11) uzvarēja Togo duetu Kofi Kotoka/Kuamivi Samani (41.). H grupā pa divām uzvarām ir Latvijas duetam un Perušičam/Šveineram.
Pļaviņam šis ir jau astotais pasaules čempionāts. Visaugstāk Pļaviņš pārī ar Jāni Šmēdiņu tika 2011. gadā Romā, izcīnot ceturto vietu, bet pārī ar Edgaru Toču 2019. gadā Hamburgā tika ieņemta dalīta devītā vieta. Pasaules čempionātos Pļaviņš ir startējis arī ar Aleksandru Samoilovu, Lauri Iecelnieku, Jāni Pēdu un Haraldu Regžu.
Fokerotam šis ir pirmais starts pasaules meistarsacīkstēs.
Latvijas pludmales volejbolistes sestdien pirmajā spēlē ar 2-0 (21:17, 23:21) pārspēja meksikānietes Atenasu Gusmanu un Susanu Torresu (44.), bet svētdien ar 2-0 (21:18, 21:17) bija pārākas pār japānietēm Reiku Murakami un Asami Šibu (29.), izcīnot otro uzvaru pēc kārtas. Ar divām uzvarām divās spēlēs latvietes ir E grupas līderes.
Līdzšinējos trīs startos pasaules čempionātos 2019. gadā Hamburgā, 2022. gadā Romā un 2023. gadā Meksikas pilsētā Tlaskalā Graudiņa un Samoilova ir finišējušas devītās.
Sacensībās gan vīriešiem, gan sievietēm piedalās 48 komandas, kas ir sadalītas grupās pa četrām komandām.
Katras grupas divas labākās vienības, kā arī četras labākās trešo vietu ieņēmējas uzreiz iekļūs izslēgšanas cīņās. Pārējie astoņi trešo vietu ieņēmušie dueti četros pāros vienā "play-off" cīņā noskaidros pēdējos četrus izslēgšanas spēļu dalībniekus. Pēc tam sacensības turpināsies pēc olimpiskās sistēmas.
Sacensības Adelaidē beigsies 23. novembrī