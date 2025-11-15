"Galīgi garām!" Latvijas sieviešu izlases līdere un treneris kritizē mainīto kvalifikācijas formātu uz Eiropas čempionātu
Latvijas sieviešu izlases viena no līderēm Kitija Laksa un galvenais treneris Matīss Rožlapa dienu pirms spēles pret Nīderlandi atbildēja kritiski par Jauns.lv jautājumu attiecībā uz FIBA koriģēto kvalifikācijas kārtību uz 2027. gada Eiropas čempionātu.
Latvijas sieviešu basketbola izlase kopš novembra sākuma ir uzsākusi kvalifikācijas ciklu cīņā par iekļūšanu 2027. gada Eiropas čempionātā. Mārtiņa Gulbja vadībā to uz 2025. gada finālturnīru paveikt neizdevās, un šī gada vasarā uz komandtiltiņa notika pārmaiņas. Pirmo reizi valstsvienības galvenā trenera amatā nonāca Matīss Rožlapa, kurš pēdējos gados klubu karjeru attīsta Vācijā.
Pirmajā kvalifikācijas spēlē izbraukumā tika piedzīvots zaudējums pret Slovēniju (66:77), bet jau šodien un 18. novembrī jaunuzbūvētajā Komandu sporta spēļu hallē Latvijas dāmas turpinās pirmo kvalifikācijas kārtu ar mačiem pret Nīderlandi un Igauniju.
Sākot ar kvalifikāciju uz 2027. gada meistarsacīkstēm, FIBA lēmusi grozīt kvalifikācijas sistēmu. Tagad tā notiek veselās divās kārtās. Pirmajā kārtā 27 nācijas sadalītas septiņās grupās (sešās pa četrām un vienā pa trijām), pēc divu apļu turnīra divām labākajām no katras apakšgrupas iekļūstot otrajā kārtā. Tāpat uz otro kvalifikācijas posmu pārcelsies trīs labākās trešo vietu ieguvējas.
Otrajā kvalifikācijas kārtā visas 17 izlases pievienosies septiņām Pasaules kausa kvalifikācijas dalībniecēm (Spānijai, Itālijai, Francijai, Vācijai, Čehijai, Turcijai un Ungārijai), tiekot sadalītām sešās grupās pa četrām katrā. Pēc divu apļu kvalifikācijas vietu finālturnīrā nodrošinās katras grupas divas labākās. 2027. gada meistarsacīkstes notiks Lietuvā, Somijā, Beļģijā un Zviedrijā. Tās jau ir nodrošinājušas dalību turnīrā, un otrajā kvalifikācijas kārtā veidos atsevišķu grupu un aizvadīs savstarpējus mačus.
Jāņem vērā, ka tām izlasēm, kuras sāk kvalifikāciju no pirmās kārtas, palielinās aizvadīto spēļu skaits. Turklāt, ja iepriekš FIBA logā bija jāaizvada divas spēles, tagad tās jau ir trīs. Gan Latvijas sieviešu izlases treneris Matīss Rožlapa, gan viena no līderēm, Kitija Laksa, nav šo izmaiņu piekritēji.
"Galīgi garām," skarbi par šīm FIBA izmaiņām teica Laksa, kas pēc treniņa dienu pirms spēles pret Nīderlandi vēl pietiekami ilgi izpildīja papildus metienus uz jaunās zāles groziem. "Ir par daudz spēļu, par maz laika. Ja skatāmies uz marta spēlēm (otrais kvalifikācijas logs plānots no 8. līdz 18. martam), tad tās notiks pirms "play-off" laika un pirms Eirolīgas "Final Six" (cīņā par sieviešu Eirolīgas titulu gaidāma no 9. līdz 13. aprīlim - aut.). Šīs izmaiņas sarežģī dzīvi spēlētājām, jo nav padomāts par viņu veselībām. Man gan nav piedāvājuma, kā to atrisināt, taču šīs izmaiņas man pie sirds pārāk neiet."
Līdzīgi izteicās galvenais treneris Rožlapa, kurš uzsvēra, ka veiktās pārmaiņas lielāko ietekmi atstāj uz spēlētājām. "Šis ir labs jautājums. Katrā ziņā domāju, ka izmaiņas ir ļoti grūtas spēlētājām. Trīs spēles vienā logā un trīs otrā ir ļoti sarežģīti. Es esmu treneris - man ir galva un emocijas, bet spēlētājām ir galva, emocijas un arī ķermenis."
Treneris uzsvēra, ka pārdomas viņam raisa arī fakts, ka līdz ar četrām turnīra organizējošām valstīm netiek palielināts dalībnieču skaits. Praksi ar četrām rīkotājvalstīm FIBA aizsākusi līdz ar 2025. gada turnīru (tad to rīkoja Čehija, Vācija, Grieķija un Itālija). Savukārt no 2015. līdz 2023. gadam turnīru rīkošanu dalīja divas valstis. Arī tad turnīrā piedalījās 16 valstis, taču, atšķirībā no šī gada "EuroBasket", no katras apakšgrupas ārā izkļuva trīs komandas (pirmā vieta automātiski sasniedza ceturtdaļfinālu, otrā un trešā iekļuva pirmajā izslēgšanas spēļu kārtā).
"Tu tik ilgi cīnies (ja sāc kvalifikāciju no pirmās kārtas, tas ir pusotru gadu garš process - aut.), izej vienu šo kvalifikācijas grupu, tiec otrajā, aizbrauc un tev ir trīs spēles, pēc kurām vari arī nekur nemaz netikt. Tas man īsti neiet kopā." Rožlapa aicina vai nu atgriezties pie principa, kad Eiropas čempionātā no grupas izkļuva trīs komandas, vai arī palielināt tajā kvalificējušos dalībnieču skaitu.
"Ir daudz komandu, kuras paliek aiz strīpas, taču viņas varētu konkurēt Eiropas čempionātā. Tas, ko es nesaprotu, kāpēc finālturnīrā nepiedalās 20 vai 24 valstis," atbildi uz jautājumu noslēdza Rožlapa. Jāmin, ka arī vīriešu Eiropas čempionātu pēdējos gados (kopš 2015. gada) ir ieviesta prakse rīkot četrām valstīm, taču tajā jau kopš 2011. gada tajāpiedalās 24 valstu izlases.
Dienu pirms spēles pret Nīderlandi Latvijas sieviešu izlases treniņā pilnvērtīgi nepiedalījās Aleksa Gulbe, par kuras pieejamību spēlei Rožlapa pauda nepieciešamību aprunāties ar medpersonālu. Savukārt Kitija Laksa uzsvēra, ka ir izanalizēta pirmā spēle pret Slovēniju un šīs dienas duelī pret Nīderlandi ir jāspēle ātrāk un agresīvāk.