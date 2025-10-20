"Liepājai" bronza! Uzvara pār "Audu" liepājniekiem nodrošina trešo vietu Latvijas virslīgas tabulā
"Liepājas" futbolisti pirmdien ar uzvaru Rīgā trīs kārtas pirms "Tonybet" futbola virslīgas beigām nodrošināja bronzas medaļas. "Liepāja" viesos ar 2:1 (1:1) pieveica "Auda" vienību, kas mača laikā uzbruka vairāk.
Septītajā minūtē pēc Ivana Erkiagas piespēles no laukuma kreisās puses bumbu savos vārtos raidīja Vladislavs Sorokins, trāpot vārtu labajā apakšējā stūrī - 1:0 rīdzinieku labā.
20. minūtē rezultātu izlīdzināja Džibrils Gejs. Pēc stūra sitiena izpildes no labās laukuma puses bumba ar rikošetu vārtsarga laukuma kreisajā pusē nokļuva pie Geja, kurš bumbu raidīja vārtu kreisajā stūrī - 1:1.
75. minūtē pēc stūra sitiena no kreisās puses bumbu savos vārtos raidīja Deniss Meļņiks, ļaujot vadībā izvirzīties "Liepājai" - 2:1.
"Liepājas" futbolisti ir nodrošinājuši trešo vietu, par desmit punktiem apsteidzot "Daugavpili", bet "Auda" cīņā par ceturto vietu, kas nākamsezon ļaus spēlēt UEFA Konferences līgas kvalifikācijā, ja uz šo turnīru ceļazīme netiks izcīnīta Latvijas kausa finālā, par trim punktiem atpaliek no "Daugavpils".
Mājiniekiem diskvalifikāciju dēļ nevarēja palīdzēt pussargi Ralfs Kragliks un Kemelo Ngenā.
Pirmajā aplī "Auda" uzvarēja ar 3:0, otrajā vārti netika gūti, bet trešajā aplī ar 2:0 pārāki bija liepājnieki.
Sestdien 0:0 spēlēja "Grobiņa" un "Super Nova", kā arī "Jelgava" un "Daugavpils". Svētdien RFS viesos ar 4:2 uzvarēja "Tukums 2000" vienību, tādējādi "Riga" vienība šajā kārtā vēl nevarēja nodrošināt valsts čempiones titulu, lai gan ar 1:0 pārspēja "Metta" futbolistus.
Pēc 33 spēlēm "Riga" komandai ir 86 punkti, RFS - 78 punkti, "Liepājai" - 57, "Daugavpilij" - 47 punkti, "Auda" vienībai - 44, "Jelgavai" - 35 punkti, "Tukums 2000" komandai - 31 punkts, "Grobiņai" - 30 punkti, "Super Nova" komandai - 28 un "Metta" komandai - 24 punkti.
Virslīgas čempionāts ar desmit komandu līdzdalību notiek četros apļos, katrai komandai līdz novembrim aizvadot 36 spēles.
Pagājušajā sezonā trešo reizi par čempioni kļuva RFS.