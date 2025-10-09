Laksas pārstāvētā "Mercury" atspēlējas, taču galotnē zaudē arī trešajā WNBA finālsērijas spēlē
Trešo zaudējumu Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) finālsērijā trešdien piedzīvoja latvietes Kitijas Laksas pārstāvētā Fīniksas "Mercury" komanda.
"Mercury" savā laukumā ar rezultātu 88:90 (23:26, 20:29, 16:21, 29:14) piekāpās Lasvegasas "Aces" komandai un sērijā līdz četrām uzvarām nonāca iedzinējos ar 0-3. Laksa šajā spēlē palika uz rezervistu soliņa.
Pēdējo ceturtdaļu mājinieces uzsāka ar 17 punktu deficītu, tomēr spēja rezultātu izlīdzināt. Uzvaras grozu "Aces" labā ar precīzu raidījumu 0,3 sekundes pirms pamatlaika beigām guva Eiža Vilsone. Kopumā Vilsone izcēlās ar 34 punktiem un 14 izcīnītām bumbām zem groziem, 21 punktu uzvarētājām guva Džekija Janga, bet 16 - Džūvela Loida.
Mājinieces "Mercury" no zaudējuma neglāba Devannas Boneres 25 punkti un desmit rezultatīvās piespēles, arī pēdējā ceturtdaļā traumu guvušās Satu Sabalī 24 punkti. Savukārt Alisa Tomasa bija tuvu "triple double" - viņas rēķinā 14 punkti, 12 bumbas zem groziem un deviņas rezultatīvas piespēles.
Laksa finālsērijā spēlējusi tikai otrajā mačā, kurā nepilnās četrās minūtēs guva trīs punktus un izcīnīja vienu atlēkušo bumbu. Nākamā spēle norisināsies piektdien turpat Fīniksā. Turpmākās spēles, ja tādas būs nepieciešamas, notiks 12. oktobrī Lasvegasā plkst. 22, 16. oktobrī Fīniksā plkst. 3 un 18. oktobrī Lasvegasā plkst. 3.
Laksai ir iespēja kļūt par otru Latvijas basketbolisti, kas izcīnījusi WNBA čempiones titulu. 2014. gadā ar šo pašu Fīniksas komandu par čempioni kļuva Anete Jēkabsone-Žogota. "Mercury" komanda ieguva čempiontitulus 2007., 2009. un 2014.gadā ar Diānu Taurasi sastāvā. Viņa savu karjeru ir noslēgusi, bet komanda finālā atgriezusies pirmo reizi kopš 2021. gada, pateicoties Ališai Tomasai. "Aces" ar Eižu Vilsonu priekšgalā par čempionēm kļuva 2022. un 2023. gadā.
Pamatturnīrā no četrām savstarpējām spēlēm pirmajā uzvarēja "Mercury", bet nākamajās trīs pārākas bija pretinieces. Pirmais mačs noslēdzās ar sešu punktu starpību, nākamie divi - ar trīs punktu starpību, bet pēdējā "Aces" uzvarēja ar +22.
WNBA debitante Laksa pamatturnīrā 33 mačos vidēji 19 minūtēs guva 5,9 punktus un izcīnīja 1,2 atlēkušās bumbas, tālmetienus realizējot ar 31,7% precizitāti. Līdz finālam "play-off" viņa laukumā bija tikai vienā mačā un spēlēja piecas minūtes.