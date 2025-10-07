"VEF Rīga" pret vienu no turnīra favorītēm sāks jubilejas sezonu FIBA Čempionu līgā
Otrdien plkst. 21:00 “Xiaomi Arena” Latvijas Basketbola līgas čempione “VEF Rīga” pret spēcīgo Atēnu AEK uzsāks FIBA Čempionu līgas turnīru. Spēles tiešraide Go3 Sport 2 kanālā.
F grupā bez |VEF Rīga" un AEK atrodas arī Ungārijas komanda Solnokas “Olajbanyasz” un Slovākijas Levices “Patrioti”. Jau oktobrī VEF nospēlēs pirmo apakšgrupas riņķi. Čempionu līgā izspēles formāts nav mainījies – pēc pirmā grupu posma no astoņām grupām top16 kārtā automātiski iekļūs to uzvarētājas, bet otro un trešo vietu ieguvējas sacensības turpinās pārspēļu kārtā. "Top16" kārtā četrās grupās noskaidros ceturtdaļfināla dalībnieces, kas sērijā līdz divām uzvarām cīnīsies par vietu "Final Four".
VEF pastiprinās turnīra priekšvakarā
Čempionu līga basketbolā tiek rīkota kopš 2016. gada. Līdz šim par čempionēm kļuvušas "Tenerife” (divas reizes), “San Pablo Burgos” (divas reizes), Atēnu AEK, Boloņas “Virtus”, Bonnas “Telekom Baskets” un Malagas “Unicaja” (divas reizes). “Unicaja” ir pēdējo divu sezonu čempione, pirms gada izšķirošajā spēlē ar 83:67 apspēlējot Stambulas “Galatasaray”.
Latvijas titulētākā komanda VEF šajā turnīrā piedalās kopš 2019./2020. gada sezonas. Līdz šim labākais rezultāts sasniegts 2020./2021. gada sezonā, kad vienība aizspēlējās līdz “Top16” kārtai. 2021./2022. gada sezonā VEF apstājās pārspēlēs par vietu “Top16” kārtā, bet pēdējās trijās sezonās noslēgusi turnīru pēc pirmās apakšgrupas fāzes. Tā tas notika arī pirms gada, kad sešās spēlēs tika izcīnīta viena uzvara. Pirms sezonas kā mērķis šajā turnīrā tika minēts vismaz pārspēļu sasniegšana.
Starpsezonā VEF sastāvs piedzīvojis vērienīgas pārmaiņas. Salīdzinot ar pagājušo sezonu, ierindā palikuši kapteinis Dairis Bertāns, Rodrigo Būmeisters, Rihards Aleksandrovs (iepriekšējās sezonas laikā pārcēlās no “Latvijas Universitātes”) un ukrainis Iļja Sidorovs (veselības dēļ vēl nav spēlējis). Savukārt Rihards Berkolds Krastu mačā pārplēsa ceļgala krusteniskās saites, kas pārsvarā nozīmē visas sezonas izlaišanu.
No latviešiem starpsezonā pārsvarā piesaistīti basketbolisti, kuri ir jauni un mēģina spert nākamos soļus karjerā. No “Liepājas” uz Rīgu pārcēlās Kristaps Ķilps, no Madrides “Real” sistēmas Adrians Andževs, tāpat Latvijā atgriezās Ričards Vanags. VEF sistēmā pēc sezonas Portugālē atgriezies Raivo Butirins, bet jauno spēlētāju rindas papildinājis Jēkabs Niedra. Dienu pirms spēles pret AEK tika ziņots, ka aizsargu rindas papildinātas ar Latvijas izlases spēlētāju Tomu Leimani, kas pirms tam spēlēja Meksikā. Ar viņu noslēgts līgums līdz FIBA Čempionu līgas VEF pēdējai spēlei.
Leģionāru rindās piesaistīts iepriekš Valmierā spēlējošais ukrainis Rotislavs Novickis, kā arī jau agrāk iepazītais Puertoriko basketbolists Arnaldo Toro. Tāpat uz VEF pārnācis Zahirs Porters. Toro VEF spēlēs vismaz līdz janvārim, jo vasarā treniņos ASV traumu guva iepriekš izziņotais Bens Karlsons. Nav izslēgts, ka Karlsons varētu pievienoties VEF pēc traumas sadziedēšanas.
Jauno sezonu VEF sācis ar diviem panākumiem apvienotajā Latvijas-Igaunijas basketbola līgā. Vispirms ar 122:74 tika pārspēta “Keila KK”, bet pēcāk sarežģītā spēlē ar 94:92 “Ogre”. Pirmajās spēlēs ar vidēji 17 punktiem izcēlies Kristaps Ķilps, 16,5 punktiem Rotislavs Novickis, 13 punktiem un 12 bumbām zem groziem Arnaldo Toro, 12,5 punktiem Dairis Bertāns un 12 punktiem Adrians Andževs.
Atēnu AEK divi lietuvieši
Iepriekšējā sezonā AEK aizspēlējās līdz Čempionu līgas “Final Four”, pusfinālā zaudējot nākamajai čempionei “Unicaja”, bet uzvarot “Tenerife” cīņā par trešo vietu (77:73). Abās grupas spēlēs AEK prata pārspēt VEF (80:69, 80:70). AEK jauno sezonu sākusi ar mainīgām sekmēm. Grieķijas Superkausā AEK pusfinālā ar 70:84 piekāpās “Promitheas”, kamēr vietējais čempionāts sākts ar sīvu panākumu pār Rodas salu “Kolossos” (87:85).
AEK jau trešo sezonu turpinās spēlēt lietuvietis Mindaugs Kuzminsks, kurš pagājušajā sezonā Čempionu līgā vidēji guva 9,9 punktus un izcīnīja 3,8 atlēkušās bumbas. Kuzminsks nebūs vienīgais lietuvietis komandā – starpsezonā no Kauņas “Žalgiris” (vienībā bija nospēlējis sešas sezonas pēc kārtas) uz Grieķiju pārcēlās aizsargs Luks Lekavičs.
Nesen Grieķijas sastāvā Latvijas galvaspilsētā Rīgā par 2025. gada Eiropas čempionāta bronzas medaļnieku kļuva Dimitris Kacivelis. Viņš AEK spēlēs trešo reizi karjerā pēc pavadītām sezonām 2015./2016. un 2020./2021. gados. Iepriekšējo sezonu Kacivelis nospēlēja Saloniku PAOK, vidēji gūstot 14 punktus un izcīnot 5,3 atlēkušās bumbas.
2024. gada olimpiskajās spēlēs Grieķijas izlasē maznozīmīga loma bija Vasilim Šaralampopulam. Iepriekšējo sezonu grieķis sāka Turcijas Ankaras “Turk Telekom”, taču jau tās ievadā guva ceļgala krustenisko saišu traumu un tādējādi priekšlaicīgi noslēdza sezonu. Šaralampopuls atgriežas vietējā līgas komandā pirmo reizi kopš 2019./2020. gada sezonas.
AEK rindās rezultātu varētu dot ārzemnieki. Iepriekšējo sezonu Ķīnā pavadīja aizsargs Adonis Ārmss, kurš “Tigers” sastāvā vidēji izcēlās ar 10,2 punktiem. Viņš iepriekš spēlējis arī G-līgas komandā Memfisas “Hustle”. Cits aizsargs, Frenks Bārtlijs, pārvilināts no citas vietējās līgas komandas, PAOK. Tās sastāvā viņš iepriekšējā sezonā demonstrēja rezultatīvu spēli, izceļoties ar 14,5 punktiem, 4,4 bumbām zem groziem un 3,7 piespēlēm.
Otro sezonu AEK rindās pavadīs spēka uzbrucējs Reikvens Grejs. Iepriekšējā sezonā Čempionu līgā viņš vidēji izcēlās ar 9,3 punktiem un 3,9 atlēkušajām bumbām, savukārt vietējā čempionātā guva 11,1 punktu un 5,2 atlēkušās bumbas. No Turcijas “Darussafaka” uz Atēnām pārcēlies 25 gadus vecais Marko Pečarskis, kurš Rīgā savulaik kļuva par U-18 Eiropas čempionu (finālā tika pārspēta Latvija ar Artūru Žagaru un Artūru Kurucu priekšgalā), kā arī sacensību rezultatīvāko un vērtīgāko spēlētāju bet Kriss Silva karjeras laikā nospēlējis 70 spēles NBA Maiami “Heat”, Minesotas “Timberwolves” un Dalasas “Mavericks” sastāvos (2,8 punkti, 2,7 bumbas zem groziem). 29 gadus vecais basketbolists iepriekšējā sezonā pārcēlās uz Eiropu, pavadot produktīvu gadu Izraēlā.
Jubilejas desmitā Čempionu līgas sezona ar “Final Four” izspēli noslēgsies 2026. gada 10. maijā. Šīs sezonas izšķirošās spēles tiks aizvadītas Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā. A grupā Varšavas "Legia" sastāvā spēlēs Ojārs Siliņš, B grupā ar Azerbaidžānas "Sabah" spēlēs Klāvs Čavars, kā arī gaidāma piecu latviešu tiesnešu dalība. Spēles apkalpos Andris Aunkrogers, Mārtiņš Kozlovskis, Gatis Saliņš, Ritvars Helmšteins un Elvis Binders-Čoders. Pēdējiem diviem tā būs debijas sezona šāda mēroga turnīrā.