"VEF Rīga" treneris Mārtiņš Gulbis uzsver, ka jaunajā sezonā jābūt pacietīgiem
Latvijas čempiones basketbolā "VEF Rīga" minimālais mērķis FIBA Čempionu līgā būs "play-in" fāzes sasniegšana, ceturtdien preses konferencē atklāja komandas prezidents Gatis Jahovičs. Savukārt treneris Mārtiņš Gulbis izteicās, ka daudzu jaunu spēlētāju piesaiste liks būt pacietīgiem.
Viens no komandas galvenajiem mērķiem bija noturēt Latvijas izlases kapteini Dairi Bertānu, un tas izdevies jau iepriekšējā sezonā ar jauna līguma noslēgšanu.
"Vasarā viens no mērķiem bija piesaistīt Kristapu Ķilpu, un arī tas izdevās. Vērtējot iepriekšējās sezonas sniegumu, zinājām, kuru spēlētāju vairāk nebūs, tāpēc meklējām viņiem aizstājējus. Esmu priecīgs par to, ka izdevās piesaistīt vairākus labus jaunatnes izlases spēlētājus," stāstīja Jahovičs.
Septīto sezonu pēc kārtas "VEF Rīga" spēlēs FIBA Čempionu līgā, kur iepriekšējos trīs gados nav izdevies pārvarēt pamatturnīra pirmo kārtu. "Čempionu līgā uzdevums ir izkļūt no grupas un kā minimums spēlēt "play-in" fāzē. Trīs vietējos turnīros mērķis ir izcīnīt titulus," uzsvēra Jahovičs.
Pēc 15 gadu darba "VEF Rīga" komandā vairs nestrādās fizioterapeits Harijs Hanzens, kurš karjeru turpinās "Dubai" vienībā. Viņa vietā strādās Klinta Dambrāne. "Harijs "VEF Rīga" strādāja vairāk nekā desmit gadus un tagad strādās Eirolīgas komandā. Tas pierāda, ka pie mums izaug ne tikai spēlētāji un treneri, bet arī medicīnas personāls," atzīmēja Jahovičs.
Tāpat Jahovičs pauda cerību, ka nesen Rīgā notikušā Eiropas čempionāta pozitīvais impulss pārnesīsies uz skatītājiem. "Kā klubs varam pēc iespējas vairāk popularizēt un ieguldīties mārketingā, to pašu prasot no līgas. Ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, skatītājiem svarīgi ir arī rezultāts. Ja tas izpaliek, tad skatītāju interese krītas," secināja Jahovičs.
Tikmēr komandas galvenais treneris Mārtiņš Gulbis uzsvēra, ka "VEF Rīga" komandai šis būs pēdējo 15 gadu jaunākais sastāvs. "Ļoti talantīgi un interesanti spēlētāji, ar katru no viņiem ir kāds stāsts, kā viņu izvēlējos. Par Adrianu Andževu interesējāmies jau kopš decembra, bet Kristaps Ķilps ir divu gadu projekts. Prieks, ka noturējām Rihardu Aleksandrovu un Rodrigo Būmeisteru, diemžēl Rihards Berkolds guva traumu. Tāpat prieks par Jēkaba Niedras piesaistīšanu," stāstīja Gulbis.
"Vārds "pacietība", visticamāk, vislabāk raksturos šo sezonu, jo būs jāintegrē spēlētāji tādā līmenī, kādā viņi līdz šim nav spēlējuši. "VEF Rīga" ir uzvaroša organizācija, kas nozīmē arī lielu spiedienu," secināja Gulbis.
Kopš 2022. gada katrā komandā vienam no ukraiņu basketbolistiem nav viesspēlētāja statusa, un gaidāmajā sezonā "VEF Rīga" rindās tādi būs divi - jau iepriekš Rīgas klubu pārstāvējušais saspēles vadītājs Iļja Sidorovs un Valmieras vienību pārstāvējušais Rostislavs Novickis. "Isufu Sanonu noturēt bija nulle variantu. Vjačeslavs Bobrovs bija pirmā izvēle starpsezonā, piedāvājām viņam līgumu, no kura viņš atteicās," atzina Gulbis. "Svarīgākais tirgū ir naudas jautājums. Par to, ko varam atļauties, Novickis ir kvalitatīvākais spēlētājs. Viņš pusfināla sērijā sagādāja mums lielas problēmas. Viņš ir izsalcis, strādā un ir ļoti disciplinēts. Mums svarīgi ir trāpīt uz pareizajiem spēlētājiem. Novickis zina ātrumus un prasības, zina, kā "VEF Rīga" spēlē," stāstīja Gulbis.
Pirmo FIBA Čempionu līgas spēli "VEF Rīga" aizvadīs 7.oktobrī mājās pret Atēnu AEK, un kā atzina Gulbis, no komandas vēl nevar gaidīt, lai tā būtu saspēlējusies. "Nevienu dienu neesam bijuši pilnā sastāvā, jo traumu dēļ un pievienojoties jauniem spēlētājiem, jāpārbūvē sastāvs. Sezonas sākumā mazā pieredze jākompensē ne ar kvalitāti, ko mēneša laikā nevaram prasīt, bet ar azartu, cīņu, ļoti lielu sīkstumu un vēlmi, tajā pat laikā saglabājot vēsu galvu," stāstīja treneris.
"VEF Rīga" budžets nākamajā sezonā būs aptuveni pusotrs miljons eiro. Gaidāmajā sezonā "VEF Rīga" mājas spēles aizvadīs "Rimi" Olimpiskajā centrā, bet FIBA Čempionu līgā - "Xiaomi arēnā". "VEF Rīga" pagājušajā sezonā triumfēja Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā un Latvijas Basketbola līgā, kā arī izcīnīja Latvijas kausu.