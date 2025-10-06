"VEF Rīga" nozīmīgs pastiprinājums sastāvā pirms Čempionu līgas sākuma
Latvijas Basketbola līgas čempione "VEF Rīga" paziņojusi, ka tās sastāvu papildinājis Latvijas izlases aizsargs Toms Leimanis, kurš līdz šim spēlēja Meksikas augstākajā līgā.
Vasarā 31 gadu vecais saspēles vadītājs pārcēlās uz Meksiku un spēlēja šīs valsts basketbola līgas komandā "Diablos Rojos", kur vidēji spēlē guva 5,4 punktus un atdeva divas rezultatīvas piespēles. Septembra beigās tika ziņots, ka puses sadarbību ir pārtraukušas.
Līgumu puses noslēgušas līdz FIBA Čempionu līgas pēdejai spēlei, ziņo komanda. Jau rīt, 7. oktobrī, "Xiaomi Arena" VEF uzsāks 2025./2026. gada Čempionu līgas kampaņu pret spēcīgo Atēnu AEK, pret ko grupā spēlēja arī pagājušajā sezonā. Vēl apakšgrupā atrodas ungāru "NHSZ-Szolnoki" un Slovākijas "Patrioti".
Iepriekšējās sezonas Leimanis pavadīja Spānijas pēc spēka otrajā līgā - "Obradoiro" un "Estudiantes" komandās, savā labākajā sezonā 2022./2023. gadā "Estudiantes" sastāvā Leimanis caurmērā guva 11,9 punktus un atdeva 2,7 rezultatīvas piespēles. Leimanis arī regulāri pārstāvējis Latvijas izlasi pēdējo gadu Pasaules kausa un Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēs. Viņš atradās valstsvienības kandidātu sarakstā uz 2025. gada Eiropas čempionātu, taču vietu sastāvā neizcīnīja.
VEF jauno sezonu sācis ar divām uzvarām apvienotajā Latvijas - Igaunijas basketbola līgā, kurā arī ir esošā čempione. Pirmajā spēlē ar 122:74 sagrauta "Keila KK", pēc kā sekoja pēdējās sekundēs izcīnīts panākums pār "Ogri" (94:92).
