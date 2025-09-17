Ādams Silvers atklāj, ka NBA Eiropas līga gaidāma jau pēc diviem vai trim gadiem
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komisārs Ādams Silvers otrdien paziņoja, ka NBA Eiropas līga varētu debitēt pēc diviem vai trim gadiem.
Šobrīd NBA kopā ar Starptautisko Basketbola federāciju (FIBA) strādā pie kopīga projekta, jaunas līgas izveidei Eiropā. Silvers tās startu jau 2027. gadā nosauca par "nešaubīgi ambiciozu", tomēr iespējamu. NBA komisārs arī norādīja, ka neatsakās no iepriekšējām līgas prognozēm un sākumā komandas varētu izmantot esošās arēnas Eiropā, līdz uzsāksies modernākas infrastruktūras celtniecība.
"Negribētu, lai tas būtu vēlāk par 2028. gadu," otrdien preses konferencē sacīja Silvers. "Tagad ir īstais laiks to darīt."
Iepriekš NBA komisārs izteicās, ka vēlētos lai līga debitētu laikā pēc iespējas tuvāk 2028. gada Losandželosas olimpiskajām spēlēm.
Jau vēstīts, ka NBA un FIBA par plānu izveidot jaunu līgu Eiropā paziņoja martā. Kopš tā laika NBA projekta izpētei piesaistījuši korporāciju "JPMorgan Chase" un "Raine Group" finanšu un ilgspējas stratēģijas izstrādei.
Silvers norādīja, ka viņam ar vietnieku Marku Teitamu bijušas veiksmīgas tikšanās ar Eiropas politiķiem, dažādiem sporta klubiem, mediju kompānijām, iespējamiem investoriem un citiem potenciālajiem partneriem, turpinot uzsākto darbu pie projekta. "Es teiktu, ka esmu entuziasma pilns," par projekta virzību izteicās NBA komisārs.
Sākotnējie plāni paredz, ka līgā varētu startēt 16 komandas, tomēr to skaits var mainīties. NBA plānos Eiropas līgā figurē tādas pazīstamas basketbola komandas kā spāņu Madrides "Real" un "Barcelona" vai turku Stambulas "Fenerbahce", tomēr organizācija vēlētos piesaistīt arī līdz šim vadošo futbola klubu zīmolus - piemēram, Parīzes "Saint-Germain" un Mančestras "City".
Šobrīd NBA gandrīz katrs sestais spēlētājs ir no Eiropas, ieskaitot lielākās zvaigznes Nikolu Jokiču no Serbijas, Janni Adetokunbo no Grieķijas, vai slovēni Luku Dončiču un francūzi Viktoru Vembanjamu.
"Basketbols, iespējams, ir visstraujāk augošais sporta veids pasaulē," norādīja Silvers. "Eiropā tas ir sporta veids nr.2 aiz futbola, tādēļ domāju, ka šī ir lieliska izdevība [jaunas līgas izveidei."