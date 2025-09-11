Vācijas izlases aizsargs atklāj, vai vispār var ierobežot Luku Dončiču un aicina aizmirst uzvaru grupā pār somiem
Vācijas izlases aizsargs Andreass Obsts pēc uzvaras Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā pār Somiju sarunā ar Jauns.lv analizēja, kas ļāvis uzvarēt, Lukas Dončiča ierobežošanu un pusfināla pretinieci Somiju.
Vācija pret Slovēniju, EuroBasket 2025
Vācijas basketbolisti trešdien Rīgā Eiropas čempionāta mačā uzvarēja Slovēniju un iekļuva pusfinālā, kur tiksies ar Somiju.
Vācija Eiropas čempionāta pusfinālā spēlēs otro reizi pēc kārtas, 2022. gada turnīrā tiekot pie trešās vietas. Līdz šim čempionātā Vācija vēl nav piedzīvojusi zaudējuma garšu, lai gan spēlē pret Slovēniju vēl līdz pat ceturtās ceturtdaļas ievadam vadībā atradās Lukas Dončiča pārstāvētā vienība.
"Pret Slovēniju nekad nebūs viegla spēle, īpaši jau Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā," komentārā Jauns.lv pēc spēles teica Andreass Obsts, kurš 23:26 minūšu laikā realizēja trīs no sešiem tālmetieniem, cīņu pabeidzot ar desmit punktiem. Tāpat viņam trīs bumbas zem groziem un viena piespēle.
Pirmajā puslaikā Vācijai grūtības sagādāja Slovēnijas agresivitāte. Pie tās groza slovēņi ieguva veselas 12 atlēkušās bumbas, kas ļāva gūt otrās iespējas punktus un arī izdarīt vairāk metienus. "Viņi izcīnīja pārāk daudz bumbu pie mūsu groza, kas uzreiz mūs noveda sliktā situācijā. Tās ļāva slovēņiem tikt pie viegliem punktiem no groza apakšas vai brīvi realizētiem tālmetieniem. Zinājām, ja sakārtosim šo aspektu, spēle virzīsies mūsu labā." Otrajā puslaikā slovēņiem tikai četri otrās iespējas punkti pēc 12 pirmajā un tikai četras uzbrukuma bumbas. Tas liek secināt, ka otrajās 20 minūtēs Vācija šo aspektu bija krietni uzlabojusi.
Uzvaru vācieši nodrošināja ceturtajā ceturtdaļā, kurā ļāva slovēņiem mest vismazāk punktu kādā no tām (17). "Pats galvenais bija aizsardzībā neļaut viņiem vairākos uzbrukumos izcelties. Tas mums arī izdevās ceturtajā ceturtdaļā - vairāk viņus ierobežojām, tāpat uzlabojām cīņu par atlēkušajām bumbām," stāsta Obsts, kurš ikdienā spēlē ULEB Eirolīgas komandā Minhenes "Bayern". Tāpat iedvesmu devis Tristana da Silvas realizētais trešās ceturtdaļas pēdējās sekundes metiens no centra. Tas turpināja 12:0 izrāvienu un pārņemtu vadību (no 65:74 līdz 77:74). "Pavisam noteikti šo metienu izmantojām savā labā."
Bez slovēņu piedāvātā komandas basketbola pasaules čempioniem bija arī grūtības apturēt vienu no pasaulē labākajiem basketbolistiem, Luku Dončiču. Ja vēl spēles ievadā Īzakam Bongam dažas minūtes izdevās Dončiču noturēt bez punktiem, tad vēlāk slovēnis ieguva tempu, cīņu pabeidzot ar 39 punktiem.
"Tas ir ļoti grūti," ar smīnu sejā uz jautājumu par to, kā ierobežot Dončiču, atbildēja Obsts. "Mēģinājām izdarīt uz viņu spiedienu, kas liktu netrāpīt metienus, taču izskatās, ka viņš tāpat atradīs veidus kā izcelties." Pats Dončičs pēc spēles kritizēja tiesnešus, arī Vācijas izlases līderis Francs Vāgners uzsvēra, ka nav patīkami, ja spēli izšķir soda metienu precizitāte (Vācija spēlē realizēja 30 no 37).
Pusfinālā jau rīt plkst. 17:00 Vācija cīnīsies pret Somiju. Abas komandas atradās vienā grupā Tamperē, tās noslēdzošajā spēļu kārtā pārliecinošu panākumu svinot vāciešiem (91:61). Tā kļuva par Vācijas pirmo uzvaru "EuroBasket" ietvaros pret Somiju abu vienību četrās savstarpējās spēlēs.
"Somija līdz pusfinālam tikusi pelnīti," teica Obsts. "Jā, apakšgrupā uzvarējām viņus ar 30 punktu pārsvaru, taču nevaram jau tagad viņus tāpēc nenovērtēt. Tā būs pavisam cita spēle, uz kuru somi būs izdarījuši secinājumus un veiks kādus uzlabojumus," turpināja 29 gadus vecais aizsargs. "Nevaram ieslīgt pašapmierinātībā par savu sniegumu grupā vai līdz šim paveikto izslēgšanas spēlēs. Jāatjaunojas, jāanalizē Somijas spēli un jābūt gataviem cīņai."
Otrā pusfinālā rīt, plkst. 21:00 cīnīsies Turcijas un Grieķijas izlases. Medaļu spēles paredzētas 14. septembrī. Latvijas basketbola izlase "EuroBasket 2025" noslēdza astotdaļfinālā fāzē, kas finālā deva 12. vietu.