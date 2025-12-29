Izjaukts starptautisks noziedzīgs tīkls: identificēti simtiem “naudas mūļu” no Latvijas
Latvijas Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde ciešā sadarbībā ar Ukrainas tiesībsargājošajām iestādēm šogad ir sekmīgi izjaukusi starptautiska organizēta noziedzīga tīkla darbību.
Šī tīkla dalībnieki saistīti ar kibernoziedzību un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vairāk nekā 1,6 miljonu eiro apmērā. Starptautiskās izmeklēšanas gaitā identificēti vairāki simti īpaši apmācītu “naudas mūļu” un ar tiem saistītu personu, no tām 213 ir Latvijas pilsoņi.
Veicot starptautisku izmeklēšanu, tika konstatēta krāpnieciska shēma, kurā izmantota tā dēvētā “refund fraud” metode (latv. – krāpšana ar atmaksām). Šīs metodes ietvaros interneta tirdzniecības platformās tika nepamatoti pieprasītas vai saņemtas naudas atmaksas par precēm vai pakalpojumiem, izmantojot apzināti maldinošu informāciju vai pārkāpjot likumīgo atgriešanas kārtību. Tā rezultātā būtiski finansiāli zaudējumi radīti kādai ārvalsts maksājumu iestādei.
Lai sarežģītu līdzekļu izcelsmes izsekojamību, krāpnieki veica strukturētas transakcijas kriptovalūtu platformās, integrējot noziedzīgi iegūtos līdzekļus digitālo aktīvu ekosistēmā.
Noziedzīgā tīkla dalībnieki darbojās kā organizēta noziedzīga grupa, mērķtiecīgi vervējot un apmācot “naudas mūļus”, kā arī organizējot noziedzīgi iegūtu līdzekļu apriti dažādās jurisdikcijās.
2025. gadā koordinētas operācijas laikā likumsargi Latvijā un Ukrainā aizturēja noziedzīgajā shēmā iesaistītas personas. Identificēti kopumā 300 īpaši apmācīti “naudas mūļi” un ar tiem saistītas personas, tostarp “naudas mūļu” vervētāji un finanšu plūsmu organizatori. No identificētajām personām lielākā daļa ir Latvijas pilsoņi.
Vairums no aizdomās turētajiem Latvijas pilsoņiem ir jaunieši vecumā no 18 līdz 20 gadiem. Noskaidrots, ka viņi šim noziegumam savervēti sociālajos tīklos.
Šā gada decembrī policija veica vērienīgas kratīšanas, kuru laikā izņēma informācijas tehnoloģiju ierīces un saziņas līdzekļus ar datiem par finanšu shēmu plānošanu un konfidenciālu komunikāciju šifrētās lietotnēs.
Saistībā ar notikušo Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 195. panta trešās daļas, 193. panta ceturtās daļas un 193.1 panta pirmās daļas – par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ja tas izdarīts lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa; par sveša finanšu instrumenta vai maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu, ja tas izdarīts lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa un par tādu datu iegūšanu, pārvietošanu vai izplatīšanu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot finanšu instrumentu vai maksāšanas līdzekli. Savukārt Ukrainas Nacionālā policija uzsākusi izmeklēšanu par krāpšanas izdarīšanu organizētā grupā lielā apmērā. Paralēli Ukrainas Nacionālā policija veic izmeklēšanu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.
Atbilstoši katras aizdomās turētās personas faktiskajai lomai un iesaistes pakāpei noziedzīgajā shēmā tiks lemts par saukšanu pie kriminālatbildības. Jāpiemin, ka par smagāko no minētajiem noziegumiem ir paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no trim līdz 12 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
Valsts policijas Ekonomisko noziegumu pārvalde uzsver: “Šajā shēmā iesaistītie “naudas mūļi” nav nejauši vai maldināti dalībnieki. Tie ir apzināti iesaistīti un funkcionāli nozīmīgi starptautisku noziedzīgu struktūru elementi, kas nodrošina noziedzīgu līdzekļu apriti un maskēšanu. Šī operācija apliecina, ka gan “naudas mūļi”, gan to vervētāji un finanšu plūsmu organizatori tiek identificēti un saukti pie kriminālatbildības neatkarīgi no ieņemtās lomas vai hierarhiskā līmeņa noziedzīgajā tīklā.”
Valsts policija aicina sabiedrību:
- nekad nenodot trešajām personām savas bankas kartes, PIN kodus vai piekļuves datus bankas kontiem;
- neiesaistīties tā dēvētās “vieglas peļņas” piedāvājumos bez darba līguma slēgšanas, it īpaši tādos, kas saistīti ar kontu atvēršanu, maksājumu pieņemšanu vai svešu finanšu līdzekļu pārskaitīšanu;
- nekavējoties ziņot par vervēšanu vai mēģinājumiem tikt savervētam kā “naudas mūlim”, vēršoties tuvākajā Valsts policijas iestādē.
Valsts policija turpinās aktīvu darbu starptautisku finanšu noziegumu apkarošanā, lai aizsargātu finanšu sistēmu un sabiedrības drošību.