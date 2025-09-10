FOTO: Vācija pārspēj Slovēniju un iekļūst Eiropas čempionāta pusfinālā

Vācija pret Slovēniju, EuroBasket 2025
Vācijas basketbolisti trešdien Rīgā Eiropas čempionāta mačā uzvarēja Slovēniju un iekļuva pusfinālā, kur tiksies ar Somiju.
Vācija uzvarēja ar 99:91 (21:32, 24:19, 25:23, 29:17).
Vācijas izlasē 23 punktus un septiņas atlēkušās bumbas sakrāja Francs Vāgners, kurš realizēja 13 no 14 soda metieniem. 20 punktus un septiņas rezultatīvas piespēles sakrāja Deniss Šrēders, 15 punktus un deviņas atlēkušās bumbas - Daniels Teiss, 11 punktus guva Maodo Lo, bet desmit punktus - Andreass Obsts.
Slovēnijas izlasē ar 39 punktiem, desmit atlēkušajām bumbām un septiņām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Luka Dončičs. 13 punktus guva Klemens Prepeličs, bet 11 punktus - Gregors Hrovats.
Pirmos divus punktus caurgājienā guva Deniss Šrēders, bet slovēņi līdz tam jau trīsreiz bija izpildījuši neprecīzus tālmetienus. Pēc Edo Muriča un Lukas Dončiča divpunktu metieniem slovēņi izvirzījās vadībā ar 4:2, līdz ceturtdaļas vidum rezultātam augot līdzīgi.
Ceturtdaļas otro pusi labāk aizvadīja slovēņi, pēc 7:0 izrāviena un diviem precīziem Alekseja Nikoliča soda metieniem panākot vadību ar 32:21, bet otrās ceturtdaļas sākumā pēc Martina Krampeļa divpunktu metiena izvirzoties vadībā ar 13 punktu pārsvaru - 34:21.
Pēc tam Vācijas izlase guva astoņus punktus, pēc Franca Vāgnera bumbas trieciena grozā no augšas panākot 29:34, bet pēc Maodo Lo tālmetiena - 37:38.
Rezultātam esot 38:34 Slovēnijas labā, nelielu savainojumu guva Dončiču segušais Justuss Hollacs, taču viņam palīdzība tika sniegta uz rezervistu soliņa.
Neizšķirtu ar divpunktu metienu no groza apakšas panāca Šrēders (39:39), taču līdz pat puslaika beigām vadībā Vācijas izlasei izvirzīties neizdevās, puslaiku ar 51:45 uzvarot Slovēnijai.
Otrajā puslaikā slovēņi saglabāja vadību, pēc Klemena Prepeliča tālmetiena panākot deviņu punktu pārsvaru - 73:64, tomēr jau 23.minūtē savu ceturto personisko piezīmi mačā nopelnīja Dončičs.
Trešās un ceturtās ceturtdaļas mijā Vācijas valstsvienība guva 12 punktus pēc kārtas, ar Andreasa Obsta tālmetienu pirmoreiz kopš pirmās ceturtdaļas izvirzoties vadībā - 77:74.
Pēc Lo trīspunktu metiena Vācijas izlase 34. minūtē panāca savu līdz tam lielāko pārsvaru mačā - 82:77. Ar Dončiča tālmetienu Slovēnijas izlase pirmoreiz kopš ceturtdaļas sākuma izvirzījās vadībā ar 86:85, taču atbildes uzbrukumā savu pirmo tālmetienu astoņos mēģinājumos šajā mačā realizēja Šrēders.
Mača beigās vācieši precīzi meta soda metienus, bet slovēņiem neiekrita vairāki tālmetieni, pasaules čempioniem svinot panākumu.
Vācija līdz šim bija uzvarējusi visās sešās čempionāta spēlēs, astotdaļfinālā ar 85:58 pieveicot Portugāli.
Slovēnija čempionātu sāka ar diviem zaudējumiem Polijai (95:105) un Francijai (95:103), bet pēc tam svinēja uzvaras pār Beļģiju, Islandi un Izraēlu, astotdaļfinālā ar 84:77 pārspējot Itāliju. Vācija 1993. gadā triumfēja Eiropas čempionātā savā laukumā, bet Slovēnija par uzvarētāju kļuva 2017. gadā.
Jau ziņots, ka dienas pirmajā spēlē Somija ar 93:79 pārspēja Gruziju, pirmoreiz sasniedzot Eiropas čempionāta pusfinālu. Iepriekš ziņots, ka otrdien Turcija ar 91:77 pārspēja Poliju un Grieķija ar 87:76 - Lietuvu, un abas uzvarētājas tiksies pusfinālā.
Pusfināli notiks piektdien, bet medaļu spēles - svētdien. Latvijas izlase pēc zaudējuma astotdaļfinālā Eiropas meistarsacīkstes noslēdza 12.vietā. Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās spēlēja Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificējās izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, kur svētdien tiks noskaidroti medaļu ieguvēji.