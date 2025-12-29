Saeimas deputāts Edgars Zelderis.
Šodien 12:35
42 gadu vecumā mūžībā devies Saeimas deputāts Edgars Zelderis
Pēc ilgstošas prombūtnes miris Saeimas deputāts Edgars Zelderis, ziņo Saeimas Preses dienests.
Zelderis dzimis 1983. gadā. Zelderis 14. Saeimā tika ievēlēts no "Progresīvo" saraksta, bet pērnā gada jūnijā pameta "Progresīvo" Saeimas frakciju.
Šī gada 24. jūlijā Zelderis atstāja partijas "Mēs - Talsiem un novadam" valdes locekļa amatu.
Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā pieejamo informāciju, Saeimas deputāta mandāts pienākas Aizsardzības ministrijas parlamentārajai sekretārei Lienei Gāterei (P).