"Nesapratu, ko viņi domāja!" Luka Dončičs kritizē viņam piešķirto tehnisko piezīmi no latviešu tiesneša
Trešdien, 9. septembrī, 2025. gada Eiropas čempionāts basketbolā noslēdzās Slovēnijas izlasei ar tās superzvaigzni Luku Dončiču sastāvā. Pēc neveiksmes pret Vāciju viņš kritizēja spēles tiesnešus, ieskaitot Mārtiņu Kozlovski, kurš slovēnim spēles ievadā piešķīra tehnisko piezīmi.
Pēc spēles izteikti vīlušies bija slovēņi, galvenajam trenerim Aleksandram Sekuličam un Klemenam Prepeličam kritizējot tiesnešu darbu. Vācijas izlase visā spēlē izpildīja veselus 37 soda metienus. Spēli apkalpoja latvietis Mārtiņš Kozlovskis, polis Vojcehs Liška un spānis Luiss Kastillo.
Jau spēles otrajā minūtē latviešu arbitrs Kozlovskis tehnisko piezīmi piešķīra Dončičam. Viņš pēc spēles bija nesaprašanā, par ko tik agri saņēmis šādu verdiktu. "Neko daudz neteikšu. Tehnisko piezīmi saņēmu, kad uzbļāvu "come on" ("nu taču" - aptuvenais tulkojums - aut.). Tam nevajadzētu notikt ceturtdaļfinālā, neatkarīgi, kurš ir spēlētājs. Mani pat nepabrīdināja. Godīgi sakot, nesaprotu, ko tiesneši domāja." Jāatgādina, ka 2023. gada Pasaules kausa ceturtdaļfinālā divas tehniskās piezīmes Dončičam piešķīra cits latviešu tiesnesis, Gatis Saliņš, kurš Dončiča spēles apkalpojis arī šī gada Eiropas čempionātā.
"Četras piezīmes trešās ceturtdaļas sākumā ir kaut kas, ko pieredzēju pirmo reizi savas karjeras laikā," viņš turpināja par tiesnešiem. Dončičs kopumā visas spēles laikā apelēja pie soģiem. Viņu virzienā tika vērsts naudas žests, tāpat viņš demonstratīvi vienam no tiesnešiem rādīja trīs, respektīvi, ka tieši viņš slovēņu superzvaigznei piešķīris trīs apšaubāmus pārkāpumus.
Luka Doncic got called for his 4th personal foul and pulled out a money gesture for the referees 👀🇸🇮 #EuroBasket pic.twitter.com/22GKRmLvGO— BasketNews (@BasketNews_com) September 10, 2025
"Esmu dusmīgs. Varēju paveikt vairāk pēdējā ceturtdaļā. Forsēju metienus, es noteikti varēju nospēlēt labāk svarīgākajos brīžos. Nepieņēmu tos labākos lēmumus. Visu cieņu maniem komandas biedriem. Parādījām, ka varam uzvarēt," par savu sniegumu Slovēnijas medijiem teica Dončičs. Viņš laukumu pameta kā komandas rezultatīvākais basketbolists, pretinieku grozā raidot 39 punktus (soda metieni 12/15, 2p. 6/9, 3p. 5/16). Tāpat viņam desmit bumbas zem groziem un septiņas piespēles partneriem.
"Varbūt šobrīd nejūtu lepnumu, jo tikko zaudējām, taču pavisam noteikti pēc dažām dienām būšu lepns par šo komandu. Nebija viegli pēc diviem pirmajiem zaudējumiem atgūties un uzvarēt nākamās trīs vai četras spēles," par Slovēnijas sniegumu turnīrā teica Dončičs, kuram priekšā pirmā pilnvērtīgā sezona NBA klubā Losandželosas "Lakers".
2025. gada Eiropas čempionātā atlikušas vairs tikai četras komandas, kuras visas cīnīsies par medaļām. Rīt, 12. septembrī, 17:00 Vācijai pusfināls pret Somiju, bet 21:00 principiāls duelis - Grieķija pret Turciju.
Vācija pret Slovēniju, EuroBasket 2025
Vācijas basketbolisti trešdien Rīgā Eiropas čempionāta mačā uzvarēja Slovēniju un iekļuva pusfinālā, kur tiksies ar Somiju.