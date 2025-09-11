Slovēnijas izlases basketbolists Prepeličs par tiesnešu lēmumiem: "Tas ir smieklīgi!"
Slovēnijas vīriešu basketbola izlases spēlētājs Klemens Prepeličs zemu vērtē tiesnešu darbu Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā, preses konferencē norādīja Slovēnijas basketbolists.
"Pēc tam, kad Serbija zaudēja, Vācija ir labākā komanda turnīrā. Mēs bijām labāki visas spēles garumā, 37 vai 38 minūtes, līdz viņi atļāva mums spēlēt fiziski," skaidroja Prepeličs, izceļot, ka arī statistikas ailēs abas komandas bija vienā līmenī.
Vācija pret Slovēniju, EuroBasket 2025
Vācijas basketbolisti trešdien Rīgā Eiropas čempionāta mačā uzvarēja Slovēniju un iekļuva pusfinālā, kur tiksies ar Somiju.
"Mēs tik daudz ziedojam, bet ar mums notiek viens un tas pats. Kamēr noteiktas lietas un faktori nebūs augstā līmenī šādos turnīros, tas turpinās notikt, un cilvēki būs vīlušies," turpināja slovēnis.
Viņš kritizēja mača tiesnešu darbu, norādot, ka spēles iznākumu pēdējās minūtēs izšķīra nevērīgi piešķirtās piezīmes.
"Treneri mums vienmēr atgādina, ka mums nevajadzētu iesaistīties diskusijās ar tiesnešiem," stāstīja Prepeličs. "Vai jums šķiet, ka viss ir kārtībā, ka pēc tik fiziskas spēles komanda pēdējo divu minūšu laikā izmet 13 soda metienus? Man tas nešķiet normāli, īpaši ņemot vērā to, cik Luka [Dončičs] daudz piezīmju nopelnīja katrā uzbrukumā. Protams, nevar nosvilpt visas piezīmes, bet vismaz nesvilpiet viņam tehnisko piezīmi pirmajās minūtēs. Tas ir smieklīgi."
Zīmīgi, ka tehnisko piezīmi Dončičam piešķīra tieši latviešu tiesnesis Mārtiņš Kozlovskis.
Savukārt Slovēnijas izlases galvenais treneris Aleksandrs Sekuličs atzina, ka viņaprāt tiesneši bijuši necienīgi pret viņa vadīto vienību.
"Es varētu runāt par to, kas notika laukumā no pirmās minūtes, jo notika dīvainas lietas, bet tas aizēnotu to, ko darīja spēlētāji. Zinu, ka mums ir lieliska superzvaigzne, bet arī nav viegli darīt to, ko dara pārējie viņam apkārt," teica Sekuličs. "Saņemt necieņu kā tas bija šodien ir sāpīgi, jo redzējām spēlētājus ciešam. Man laikam ir jāatvainojas par to, ka esam komanda, kas pēdējā ceturtdaļā izdarīja tik daudz piezīmju," viņš turpināja.
Piektdien pusfinālā Vācija tiksies ar Somiju, bet Grieķija spēkosies ar Turciju. Eiropas čempionāta medaļu spēles notiks svētdien.