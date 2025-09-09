Liktenīgā "pendele": Latvijas futbolisti zaudē Albānijā Pasaules kausa kvalifikācijas spēlē
Latvijas vīriešu futbola izlase otrdien 2026.gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra spēlē viesos ar rezultātu 0:1 (0:1) zaudēja Albānijai. Vienīgos vārtus guva Kristjans Aslani ar 11 metru soda sitienu.
Kvalifikācijas K grupā Anglijai piecos mačos ir 15 punkti, Albānijai - astoņi punkti, Serbijai četrās cīņās - septiņi punkti, Latvija guvusi četrus punktus, kamēr Andora ir bez punktiem.
Salīdzinot ar sestdien aizvadīto maču pret Serbiju, izlases sākumsastāvā tika veiktas piecas izmaiņas. Pēc diskvalifikācijas laukumā atgriezās centra aizsargs Antonijs Černomordijs, tāpat starta vienpadsmitniekā šoreiz iekļauts bija Deniss Meļņiks, Lūkass Vapne, Eduards Dašķevičs un Dario Šits.
Par pirmo bīstamo epizodi mačā parūpējās albāņu pussargs Kazims Lači, kurš devītajā minūtē izdarīja sitienu ar galvu, taču pēc pārkāpuma pret Meļņiku.
Pirmā puslaika vidū pēc Lači piespēles bumba trāpīja Meļņikam pa roku un uz Latvijas izlases vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens. To 25.minūtē izpildīja Kristjans Aslani, kurš raidīja bumbu Krišjāņa Zviedra sargātajos vārtos.
Latvijas izlasei nākamais moments bija 34.minūtē, kad pēc stūra sitiena izspēles Andrejs Cigaņiks centrēja soda laukumā, Danielam Balodim ar galvu sitot bumbu augstu gaisā. Mazliet vēlāk Zviedris teju ieripināja bumbu savos vārtos.
Tuvu puslaika izskaņai Raivis Andris Jurkovskis no tuvas distances sita bumbu nedaudz garām vārtiem.
Puslaika pārtraukumā Latvijas izlase veica vienu maiņu, un maču Meļņika vietā turpināja Roberts Savaļnieks.
Jau puslaika ievadā pretiniekiem bija pāris bīstami momenti, un vienā no tiem Lači no soda laukuma robežas netraucēts sita bumbu garām vārtiem. Vēlāk Nedims Bairami no dažiem metriem sita bumbu secen vārtiem.
Mača 71.minūtē Vladislavam Gutkovskim bija lieliska iespēja izdarīt brīvu sitienu no 12 metriem, taču sitiens ar kreiso kāju bija nesekmīgs. Nākamajā desmitminūtē viņš ar sitienu no gaisa trāpīja bumbu tieši rokās pretinieku vārtsargam. Citā epizodē pēc Černomordija sitiena ar galvu mājinieku aizsargs glāba albāņus no zaudētiem vārtiem.
Latvijas izlase iepriekšējo maču aizvadīja sestdien, kad kvalifikācijas turnīra spēlē ar 0:1 mājās zaudēja Serbijai. Tā kā K apakšgrupā ir nepāra skaits komandu, albāņi viesos aizvadīja pārbaudes spēli ar Gibraltāru, uzvarot ar 1:0.
Pirmajās divās kvalifikācijas turnīra spēlēs martā Latvija viesos ar 1:0 pārspēja Andoru un ar 0:3 zaudēja Anglijai, bet jūnijā savā laukumā spēlēja 1:1 ar Albānijas valstsvienību.
Arī Albānija uzvarēja Andoru (3:0) un zaudēja Anglijai (0:2), bet mačā ar Serbiju vārti netika gūti.
Latvijas izlase pasaules rangā šobrīd ir 137., bet Albānija ieņem 68.pozīciju.
Šoreiz izlases rīcībā nav komandas kapteiņa Kristera Tobera, kuram ir veselības problēmas, kā arī jau ilgstoši savainotā Roberta Uldriķa. Pēc ģimenes pieauguma uz Albāniju nedevās Jānis Ikaunieks, bet Kristaps Grabovskis devies palīgā U-21 izlasei.
Arī Albānijas izlases sastāvu ietekmējuši savainojumi, un to dēļ mačā ar Latviju nevarēja spēlēt Elhans Kastrati, kurš gan ir otrais vārtsargs aiz Tomasa Strakoša, Ardians Ismaili, Ilbers Ramadani un Ernests Muči.
Latvijas izlasē galvenajam trenerim Paolo Nikolato palīdz treneri Masimo Paganins un Aleksandrs Cauņa, vārtsargu treneris Gabriele Aldegāni, fiziskās sagatavotības treneri Vinčenco Pinkolīni un Māris Smirnovs, kā arī videoanalītiķi Leonardo Karleti un Iļja Ščaņicins.
Pasaules kausa finālturnīram no Eiropas zonas kvalificēsies 16 izlases - 12 grupu uzvarētājas, bet "play-off" kārtā piedalīsies 12 otro vietu ieguvējas un četras labākās 2024./2025.gada sezonas UEFA Nāciju līgas grupu uzvarētājas, kas kvalifikācijas grupās būs ārpus labāko divnieka.
Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026.gada jūnijā un jūlijā.
2026.gadā Pasaules kausa finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases.
Latvijas izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Rihards Matrevics (Prāgas "Dukla", Čehija), Krišjānis Zviedris ("Riga"), Frenks Dāvis Orols ("Grobiņa");
aizsargi - Daniels Balodis (Prešovas "Tatran", Slovākija), Andrejs Cigaņiks ("Luzern", Šveice), Raivis Andris Jurkovskis, Antonijs Černomordijs, Maksims Toņiševs (visi - "Riga"), Vitālijs Jagodinskis (Pnompeņas "Visakha", Kambodža), Deniss Meļņiks ("Auda"), Roberts Savaļnieks, Roberts Veips (abi - RFS);
pussargi - Alvis Jaunzems (Gdaņskas "Lechia", Polija), Kristers Penkevics ("Jelgava"), Aleksejs Saveļjevs ("Liepāja"), Lūkass Vapne ("Sogndal", Norvēģija), Renārs Varslavāns ("Riga"), Eduards Dašķevičs ("Auda"), Dmitrijs Zelenkovs (RFS);
uzbrucēji - Vladislavs Gutkovskis (Tedžonas "Citizen", Dienvidkoreja), Marko Regža ("Riga"), Bruno Melnis ("Liepāja"), Dario Šits ("Atletico Madrileno", Spānija).
Albānijas izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Tomass Strakoša (Atēnu AEK, Grieķija), Mario Daisinani (Rogožines "Egnatia"), Simons Simoni ("Kaiserslautern", Vācija);
aizsargi - Berats Gimšiti (Bergāmo "Atalanta", Itālija), Elseids Hisajs (Romas "Lazio", Itālija), Ivāns Balliu (Madrides "Rayo Vallecano", Spānija), Arlinds Ajeti ("Bodrum", Turcija), Nasers Aliji (Tirānas "Dinamo City"), Mario Mitajs (Džidas "Al-Ittihad", Saūda Arābija), Marašs Kumbulla ("Mallorca", Spānija);
pussargi - Kristjans Aslani ("Torino", Itālija), Nedims Bairami (Glāzgovas "Rangers", Skotija), Medons Beriša ("Lecce", Itālija), Kazims Lači ("Caykur Rizespor", Turcija), Julians Šehu (Lodzas "Widzew", Polija), Adrions Pajaziti (Splitas "Hajduk", Horvātija), Arbers Hodža (Zagrebas "Dinamo", Horvātija), Eniss Čokajs ("Levadiakos", Grieķija), Jasirs Asani ("Gwangju", Dienvidkoreja);
uzbrucēji - Armando Broja ("Burnley", Anglija), Mirlinds Daku (Kazaņas "Rubin", Krievija), Rejs Manajs ("Sharjah", AAE), Mirto Uzuni ("Austin", ASV), Kristians Špendi ("Cesena", Itālija).