Lietuva Eiropas čempionātā mēģinās pārsteigt arī Janni Adetokunbo, Turcija cīnīsies par pirmo pusfinālu 24 gadu laikā
Šodien plkst. 17:00 un 21:00 tiks aizvadīti pirmie divi ceturtdaļfināli Eiropas čempionātā. Vispirms laukumā dosies Turcijas un Polijas izlases, bet vēlāk Latvijas pāridarītājai Lietuvai duelis pret Grieķiju ar tās lielāko zvaigzni Janni Adetokunbo laukumā. Spēļu tiešraides TV6.
Eiropas čempionātā atlikušas vēl astoņas spēles. Par titulu cīnās vēl tādas valstis kā Lietuva, Grieķija, Polija, Turcija, Slovēnija, Vācija, Somija un Gruzija. Divu dienu laikā noskaidrosies četras izlases, kuras nedēļas nogalē cīnīsies par medaļām un titulu.
Vai Lietuva apstādinās Adetokunbo?
Lietuvieši astotdaļfinālā, spēlējot bez sava līdera Roka Jokubaiša, ar 88:79 pieveica Latviju. Tas ir pirmais Lietuvas ceturtdaļfināls Eiropas čempionātā desmit gadu laikā. Šovakar lietuvieši mēģinās sesto reizi valsts vēsturē sasniegt "EuroBasket" pusfinālu.
Lietuvai par labu nāk savstarpējā bilance pret Grieķiju Eiropas čempionātos - četras uzvaras sešās spēlēs, taču pēdējā mačā kā uzvarētāji laukumu pameta grieķi, 2017. gada Eiropas čempionātā uzvarot astotdaļfinālā ar 77:64. Grieķija ceturtdaļfinālā spēlēs devītajā Eiropas čempionātā no pēdējiem desmit, taču tieši šajā fāzē komanda apstājusies četros finālturnīros pēc kārtas.
Lietuva ir turnīra labākā cīnītāja par atlēkušajām bumbām - vidēji spēlē tā izcīna 42,2 bumbas zem groziem. Grieķija šajā finālturnīrā līdz šim tikai vienai komandai ļāvusi tikt pie vismaz 40 atlēkušajām bumbām spēlē - zaudējumā pret Bosniju un Hercegovinu pretiniece tika pie 41. Lietuva ir arī labākā punktu guvēja no soda laukuma - vidēji tā no šīs zonas gūst 46,3 punktus. Tās lielākie uzlabojumi meklējami no tālmetienu līnijas - trāpīti tikai 27%. Tikmēr Grieķija ar 40,7% ir turnīra otrā labākā tālmetienu izpildītāja.
Gan Lietuvai, gan Grieķijai pagaidām ir pa vienam zaudējumam turnīrā. Lietuvieši grupā atzina Vācijas pārākumu, bet Grieķija, spēlējot bez Jaņņa Adetokunbo, piekāpās jau minētajai Bosnijai. Ja Lietuva astotdaļfinālā pieveica Latviju, tad Grieķija kontrolēja spēles notikumus pret Izraēlu.
Spēlējot bez Roka Jokubaiša, līdera dotības pierādījis Arns Velička, kurš pret Latviju guva 21 punktu un atdeva 11 piespēles. Viņš vidēji tagad met 10,3 punktus un atdod 5,2 rezultatīvās piespēles. Daudzpusīgais Ažuols Tubelis vidēji izceļas ar 11,3 punktiem un 8,2 bumbām zem groziem, bet Jons Valančūns ar 14,3 punktiem un 5,3 bumbām zem groziem. Viņš pret Latviju spēlēja nedaudz zem desmit minūtēm, Rimam Kurtinaitim to skaidrojot ar pielāgošanos pretinieka spēles stilam. Ar savainojumiem cīnās Margiris Normants un Tads Sedekerskis.
Grieķijas izlases izteikts līderis ir Milvoki "Bucks" zvaigzne Jannis Adetokunbo, kurš vidēji izceļas ar 30 punktiem, 9,8 atlēkušajām bumbām un četrām rezultatīvajām piespēlēm. Viņa spēku zem groza pagaidām bijis grūti apturēt. Divpunktu metienus Adetokunbo izpilda ar 74,2% precizitāti. Vēl virs desmit punktiem vidēji iemet Tailers Dorsijs (13, 45% precizitāte tālmetienos).
Turcijas pirmais pusfināls 24 gadu laikā?
Lietuvas un Grieķijas spēles uzvarētājs pusfinālā cīnīsies pret Polijas un Turcijas dueļa spēcīgāko vienību. Abas šīs komandas plkst. 17:00 tieši ievadīs ceturtdaļfināla fāzi.
Turcijai šis kļūs par pirmo dalību ceturtdaļfinālā kopš 2009. gada, taču pusfinālā pēdējo reizi vienība spēlējusi pirms 24 gadiem, kad savās mājās notikušajā 2001. gadā aizspēlējās līdz finālam. Toreiz ceturtdaļfinālā Turcija apspēlēja Horvātiju ar 87:85. Turki vēl nav izjutuši zaudējumu garšu turnīrā - piecas uzvaras grupā un sarežģīta uzvara astotdaļfinālā pret Zviedriju.
Polija cīnīsies par otro Eiropas čempionāta pusfinālu pēc kārtas. 2022. gada turnīrā izlase cīņā par vietu četriniekā aizšķērsoja ceļu Lukam Dončičam un Slovēnijas valstsvienībai. Poļi kopumā "EuroBasket" ceturtdaļfinālā spēlēs ceturto reizi, turklāt turkus uzvarējuši sešos no astoņiem savstarpējiem dueļiem vecā kontinenta meistarsacīkšu ietvaros. Pēdējo reizi komandas gan savstarpēji spēlēja 2011. gadā.
Polija savas uzvaras izcīna gadījumā, ja iemet virs 80 punktiem, kamēr pārsvarā zaudē, ja iemet mazāk par šo skaitli. Turcija vismaz 80 punktus aizsardzībā pagaidām turnīrā ielaidusi tikai reizi, cīņā par uzvaru grupā pret Serbiju.
Turcija ar 45% precizitāti ir labākā turnīra tālmetienu izpildītāja, grozā raidot jau 68 metienus. Tāpat turki prot efektīvi izmantot pretinieku kļūdas, no tām gūstot 17,5 punktus vidēji spēlē un esot otrā labākā šajā rādītājā turnīrā aiz Vācijas.
Polija ir viena no valstīm, kas trūkumus sastāvā kompensē ar naturalizētā spēlētāja piesaisti. Tās rezultatīvākais basketbolists ir Džordans Loids, kuram 23 punkti vidēji mačā. Otrs komandas rezultatīvākais spēlētājs ir Mateušs Poņitka, kam 18 punkti, 8,5 atlēkušās bumbas un 3,8 rezultatīvās piespēles.
Turcijas neapstrīdams līderis ir Hjūstonas "Rockets" spēlējošais Alperens Šengins, kuram 22 punkti spēlē, kam pievienotas 10,7 atlēkušās bumbas un 6,7 rezultatīvās piespēles. Vēl vismaz desmit punkti spēlē tādiem basketbolistiem kā Džedi Osmenam (15,7 punkti), Šeinam Larkinam (10,7 punkti, 4,5 piespēles) un Erdžanam Osmani (10,5 punkti, 5,3 atlēkušās bumbas).
Eiropas čempionātā rīt tiks izspēlēti otri ceturtdaļfināli, kuros Somija cīnīsies pret Gruziju, kamēr Slovēnija pret Vāciju, kas jau paspējusi sūdzēties par viesnīcas apstākļiem Latvijas galvaspilsētā.