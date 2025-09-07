Kurtinaitis komentē Valančūna mazo spēles laiku, Sirvidis priecājas par latviešu apklusināšanu
Pēc Lietuvas uzvaras pār Latviju 2025. gada Eiropas čempionāta astotdaļfinālā Rims Kurtinaitis komentēja taktiskos apsvērumus un Jona Valančūna minimālo spēles laiku, Ažuols Tubelis skaidroja savu lomu aizsardzībā, bet Deivids Sirvidis bija priecīgs, ka par favorītiem uzskatītie latvieši apklusināti.
Jau dienu pirms spēles Lietuvas izlases galvenais treneris Rims Kurtinaitis pauda, ka viņa padotie spēlēs tikai par uzvaru un ir sagatavojis komandu spēlei. Tas pierādījās arī mačā, pēc cīņas Kurtinaitim izsakoties, ka latviešu basketbolistu acīs redzējis arī asaras.
"Latvijas basketbols vairāk koncentrējas uz spēli uzbrukumā, ne aizsardzībā," pēc Lietuvas ievešanas Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā pirmo reizi kopš 2015. gada, teica Kurtinaitis. "Zinājām, ka Latvija daudz punktus gūst pēc ātrām izspēlēm uzbrukumā. Šodien to visu praktiski apstādinājām, izņemot divus tālmetienus pašās beigās. Aizsardzība spēlējām no puslaukuma, lai tādējādi slāpētu viņu iespējas ātri gūt grozu," taktiku skaidroja Kurtinaitis.
Lietuvas izlases stratēģis skaidroja, ka aizsardzībā bijis uzdevums daudz spēlēt pret Kristapu Porziņģi, tāpat īpaši uzmanīts ticis Dāvis Bertāns. Viņš savu pirmo metienu uz groza izdarīja tikai trešajā ceturtdaļā. "Izpildījām spēles plānu," pēc cīņas teica Ažuols Tubelis, kuram 18 punkti un 12 atlēkušās bumbas. "Aizsardzībā daudz mainījāmies uz Kristapu Porziņģi, lai katrs no mums varētu pret viņu aizsargāties. Porziņģim patīk mest pēc pagrieziena. Viņš īsti negrib iet līdz galam, ko ar Mareku (Blaževiču - aut.) mēģinājām arī izmantot."
Maz spēlēja Jons Valančūns (gandrīz desmit minūtes), pēc spēles Jauns.lv skaidrojot, ka viņa mazais spēles laiks jāprasa trenerim. "Katram pretiniekam gatavojamies atsevišķi. Mūsu aizsardzības sistēma atšķiras no citiem. Latvija ir komanda, kurā visi pieci laukumā esošie spēlētāji var trāpīt no tālienes. Šādos apstākļos nevarējām viņu ilgi turēt laukumā. Minūtes viņam atradām, un tajās Jons ļoti palīdzēja. Viņš ir viens no mūsu līderiem."
Tikmēr īpaši priecīgs par panākumu bija Deivids Sirvidis, kuram 18 punkti. Viņš priecājās, ka ar panākumu apklusināti latvieši, kuri pirms spēles uzskatīti par favorītiem. "Kā viens no latviešiem teica - viņi tagad varēs braukt uz saviem klubiem un gatavoties sezonai. Ārzemju mediji mūs jau bija norakstījuši, bet Lietuvā ticēja. Es pats līdz spēlei saņēmu ļoti daudz atbalsta ziņu."
Lietuva ceturtdaļfinālā spēkosies pret Grieķijas un Izraēlas pāra uzvarētāju. Šīs komandas 7. septembrī plkst. 21:45 aizvadīs noslēdzošo Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālu.
