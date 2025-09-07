Jannis Adetokunbo lielisks Grieķijas uzvarā pār Izraēlu pēdējā Eiropas basketbola čempionāta astotdaļfinālā
Grieķijas vīriešu basketbola izlase svētdien Rīgā Eiropas čempionāta finālturnīrā nodrošināja vietu ceturtdaļfinālā, kurā spēkosies ar Lietuvas basketbolistiem. Astotdaļfinālā Grieķija ar 84:79 (28:22, 22:19, 17:18, 17:20) apspēlēja Izraēlu.
Starp uzvarētājiem ar 37 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām izcēlās Jannis Adetokunbo, bet vēl 11 punktus pievienoja Kosts Sluks.
Izraēlas vienībā rezultatīvākais ar 23 punktiem bija Deni Avdija, Romāns Sorkins iekrāja 14 punktus un sešas atlēkušās bumbas, kamēr Jams Madars maču noslēdza ar desmit punktiem, piecām rezultatīvām piespēlēm un piecām pārtvertām bumbām.
Lietuvas un Grieķijas ceturtdaļfināla cīņa paredzēta otrdien.
Pirms tam Polija ar rezultātu 80:72 pārspēja Bosniju un Hercegovinu, kļūstot par Turcijas pretinieci ceturtdaļfinālā, Gruzija ar 80:70 apspēlēja Franciju un nākamajā kārtā stāsies pretī Somijai, bet Slovēnija ar 84:77 bija pārāka pār Itāliju un ceturtdaļfinālā cīnīsies ar Vāciju.
Šodien vēl noslēdzošajā astotdaļfināla mačā plkst.21.45 cīnīsies Grieķija un Izraēla.
Jau ziņots, ka sestdien Latvija ar 79:88 zaudēja Lietuvai, Vācija ar 85:58 pārspēja Portugāli, bet Turcija ar 85:79 uzvarēja Zviedriju, bet Somija ar 92:86 pārspēja favorīti Serbiju.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās spēlēja Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificējās izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Astotdaļfinālā tiekas A un B grupu, kā arī C un D grupu komandas.