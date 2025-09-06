Vācijas basketbolisti sasniedz Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālu
Pasaules čempione Vācijas vīriešu basketbola izlase sestdien Rīgā nodrošināja vietu Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā.
Astotdaļfinālā Vācija ar 85:58 (17:12, 14:20, 21:19, 33:7) pārspēja Portugāli.
Vācijas izlasē rezultatīvākie ar 16 gūtajiem punktiem bija Deniss Šrēders un Francs Vāgners, kurš arī iekrāja septiņas atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles, kamēr pie 15 punktiem tika Aizeks Bonga.
Portugāles komandā ar 18 punktiem un 11 bumbām zem groziem izcēlās Nemīašs Keta.
Vācija, kas piecās apakšgrupas spēlēs vidēji bija guvusi 105,8 punktus, pirmās divas ceturtdaļas noslēdza tikai ar 31 gūto punktu. Trešajā ceturtdaļā vācieši spēlēja rezultatīvāk un izmantoja portugāļu kļūdas, iekrājot deviņu punktu pārsvaru, taču līdz ceturtās ceturtdaļas ievadam Portugāle bija samazinājusi deficītu līdz vienam punktam.
Ceturtajā ceturtdaļā Portugāle spēja gūt tikai septiņus punktus, kamēr Vācijas basketbolisti iekrāja 33 punktus un tika pie droša panākuma ar +27.
Jau ziņots, ka pirmajā astotdaļfināla spēlē Turcija ar 85:79 uzvarēja Zviedriju.
Vēl šodien Rīgā plkst.18.30 cīnīsies Latvija ar Lietuvu, bet plkst.21.45 tiksies Serbija un Somija.
Pārējās astotdaļfināla spēles notiks svētdien, kad tiksies Polija - ar Bosniju un Hercegovinu, Francija - ar Gruziju, Itālija - ar Slovēniju, bet Grieķija ar Izraēlu.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās spēlēja Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificējās izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Astotdaļfinālā tiekas A un B grupu, kā arī C un D grupu komandas.