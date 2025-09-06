Turcija kā pirmā nodrošina vietu Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā
Turcijas vīriešu basketbola izlase sestdien kā pirmā nodrošināja vietu Rīgā notiekošā Eiropas čempionāta basketbolā ceturtdaļfinālā.
Astotdaļfināla mačā Turcijas basketbolisti saskārās ar ciešu Zviedrijas pretestību, tomēr svinēja uzvaru ar 85:79 (20:23, 17:19, 26:13, 22:24).
Nepilnas trīs minūtes pirms pamatlaika beigām rezultāts bija neizšķirts 76:76, taču zviedriem nesekmējās uzbrukumos un tika pieļautas kļūdas, kas deva iespēju Turcijai nodrošināt uzvaru.
Turkiem Alperens Šengins izcēlās ar 24 punktiem, 16 bumbām zem groziem un sešām rezultatīvām piespēlēm, Džedi Osmans guva 17 punktus, Erdžans Osmani iemeta 14 punktus un izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, Šehmusam Hadzeram bija 11 punkti, bet Šeinam Larkinam - desmit.
Zviedrijas izlasē Ludvigam Hokansonam bija 16 punkti un piecas rezultatīvas piespēles, Pelle Lāšsons un Viktors Gadeforss iemeta pa 15 punktiem katrs, otrajam no viņiem izcīnot septiņas atlēkušās bumbas, Simonam Birganderam bija 14 punkti, 13 atlēkušās bumbas un trīs bloķēti metieni, bet Melvins Pancars guva desmit punktus un atdeva sešas rezultatīvas piespēles.
Turcija ceturtdaļfinālā tiksies ar Poliju vai Bosniju un Hercegovinu.
Vēl šodien Rīgā plkst.18 cīnīsies Latvija ar Lietuvu, plkst.15.15 - Vācija un Portugāle, plkst.21.45 - Serbija un Somija.
Pārējās astotdaļfināla spēles notiks svētdien, kad tiksies Polija - ar Bosniju un Hercegovinu, Francija - ar Gruziju, Itālija - ar Slovēniju, bet Grieķija ar Izraēlu.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās spēlēja Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificējās izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Astotdaļfinālā tiekas A un B grupu, kā arī C un D grupu komandas.